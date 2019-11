V Zagrebu goreli avtomobili, uničen tudi slovenski kombi #video

Avtomobili so po domnevno podtaknjenem požaru, preiskava policije sicer še poteka, goreli ponoči med tretjo in četrto uro. Takrat so zagrebški gasilci prejeli prijave požarov na treh različnih lokacijah. Goreli so v zagrebškem naselju Črnomerec, na Kajfeževem bregu in na Trnju, je poročal hrvaški Večerni list.

Gorel je tudi slovenski kombi

Na eni izmed lokacij je zagorel tudi Volkswagnov kombi s slovenskimi registracijami, ogenj je nato uničil še dva bližnja avtomobila.

Nastala je le velika materialna škoda, poškodovanih ni bilo.

Medtem ko je ogenj poškodoval sedem vozil, je gasilcem tri avtomobile pred ognjenimi zublji le uspelo rešiti.