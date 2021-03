V Slovenijo je zapeljal eden najbolj zaželenih Audijev

Oglasno sporočilo

Audi RS Q3 Sportback je zagotovo eden najbolj zaželenih športnih terencev iz Audijevega Sport programa v Sloveniji in prav tako edini take vrste na trgu. Srce visokozmogljivega SUV predstavlja legendarni in večkrat nagrajeni petvaljni 2,5-litrski motor TFSI. Ta skupaj s stalnim štirikolesnim pogonom quattro zagotavlja neizmeren in popoln užitek v vožnji. Audi RS Q3 Sportback je komaj dobro zapeljal v Slovenijo, in sicer k Porsche Inter Auto, pa že kaže veliko navdušenje!

Audi RS Q3 Sportback quattro 2.5 TFSI S tronic − zmogljivosti

Moč motorja: 294 kW, 401 KM, 480 Nm.

Menjalnik: avtomatski S tronic.

Pospešek 0−100 km/h: 4,5 s.

Končna hitrost: do 280 km/h.

Audi RS Q3 Sportback quattro 2.5 TFSI – preverite oglas.

O najbolj prodajnih modelih Audi Sport v Sloveniji in nižjih prodajnih cenah, ki jih zagotavlja nov način izračuna DMV, smo se pogovarjali s strokovnjakom programa Audi Sport pri Porsche Inter Auto, gospodom Boštjanom Lovšinom, ki nam je zaupal veliko novosti.

Katera je najbolj izstopajoča oprema pri Audi RS Q3 Sportback?

Oprema vključuje RS design paket, panoramsko stekleno streho, športni izpušni sistem, dekorativne elemente iz karbona, RS odbijače, zadnji difuzor, 21-palčna aluminijasta platišča, visokozmogljivi zavorni sistem s 375-milimetrskima kolutoma spredaj in 310-milimetrskima zadaj, prilagodljivo podvozje z aktivnimi blažilniki. Navigacija MMI plus + Audi connect, RS športni sedeži spredaj, narejeni iz finega napa usnja, matrična LED-žarometa.

Kaj vse ima Audi RS Q3 Sportback design paket?

Varnostni pas z rdečim robom, obroč volana v alkantari z rdečimi šivi, črne predpražnike s kontrastnimi šivi rdeče barve, ročico menjalnika iz črne alkantare in še veliko več.

Kako je spremenjeni DMV vplival na Audi Sport prodajo v Sloveniji?

Zaradi novega davka so novi modeli Audi RS precej cenejši, kar opazijo tudi naši kupci.

Audi RS6 – primer spremembe cene (koliko ceneje?)

187.000 evrov cena v letu 2021 z novim DMV – NOVA CENA

227.000 evrov cena v letu 2020 s starim DMV – STARA CENA

Katera so najbolj zaželena vozila Audi Sport v Sloveniji?

Vsekakor je v Sloveniji najbolj zaželen in najbolj prodan Audijev model RS6, ki res močno izstopa od drugih modelov Audi Sport, in sicer s širšimi markantnimi odbijači, izjemnim 4,0-litrskim V8 bi-turbo motorjem z močjo 441 kW 600 KM.

Veliko zanimanja zagotavlja tudi najmočnejši SUV-coupé družbe Audi Sport GmbH, Audi RS Q8 z močjo 441 kW in 600 KM. Poleg zmogljivosti, značilne za Audijeve modele RS, prepriča tudi z izjemno prilagodljivostjo, tako pri vožnji kot tudi pri dizajnu.

Katere novosti prihajajo kmalu v Slovenijo k Porsche Inter Auto?

Prav zagotovo že sedaj beležimo izjemno veliko zanimanja za popolnoma novi Audi RS3 – proti koncu letošnjega leta 2021 bomo že začeli sprejemati naročila. Največja posebnost nove generacija modela bo zagotovo petvaljni bencinski motor TFSI z več kot 400 KM.

Preverite ostalo ponudbo:

Električni modeli Audi Sport − kateri modeli bodo na voljo najprej v Sloveniji?

Audi e-tron RS GT bo prvi električni model. Moč od 350 kW oziroma 476 KM do 440 kW oziroma 598 KM, doseg do 488 km po standardu WLTP. Kapaciteta baterije 86 kWh. Že ta trenutek smo na voljo za naročila, prva vozila pa bodo v Sloveniji že poleti 2021.

Navdih dirkalnih avtomobilov: dizajn modelov RS

Audi modeli RS družbe Audi Sport GmbH so visokozmogljivi športni modeli z izrazito dinamiko ter močnim značajem, zato so med konkurenti Audijevih modelov RS praktično najbolj zaželena vozila v Sloveniji. Zaznamuje jih suverena vrhunska zmogljivost, doživetje vožnje pa navdušuje. Audijevi modeli RS so rezultat intenzivnega in natančnega dela oblikovalcev ter razvojnih in testnih inženirjev. Sicer pa se Audijevi modeli RS izpopolnjujejo tudi na številnih najbolj legendarnih preizkusnih vožnjah po svetu.

Modeli RS so dinamična gonilna sila v Audijevem programu modelov − na to nakazuje že njihov markantni zunanji dizajn. Navdih zanje je bil športni avtomobilizem, združuje pa jih še trendovsko "neizstopanje" in dinamična ostrina. Vrhunska zmogljivost v avtomoto športu zahteva izjemno obliko sestavnih delov, zato je povsem razumljivo, da se uporaba visokozmogljivih tehnologij iz avtomoto športa odraža tudi v videzu modelov RS, ki sledijo načelu "oblika sledi funkciji". Veliko modelov RS se namreč tako pri proporcih kot tudi pri položaju mreže hladilnika zgleduje po športnem modelu R8.

Spielberg Driving Experience

Spielberg Driving Experience vsako leto zagotavlja, da stranke oziroma vsi, ki jih zanimajo modeli RS, ta vozila tudi preizkusijo na pravi dirkalni stezi ter si tako pridobijo občutek, ki ga daje prava dirkaška steza, oziroma, kaj vozila dejansko zmorejo in česa so sposobna.

