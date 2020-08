V ponedeljek bo spet stekel promet po zahodni cevi predora Golovec

Na Darsu so danes za STA potrdili, da bodo dela uspešno zaključena v roku. Več informacij o umiku zapore, zaradi katere bo promet na tem delu vzhodne ljubljanske obvoznice še dodatno oviran, bodo javnosti sporočili najpozneje v petek zgodaj dopoldne.

Obnova je potekala 24 ur na dan

Obnova zahodne cevi predora Golovec je stekla sredi junija in je potekala 24 ur na dan, osebna vozila pa so bila v teh dveh mesecih preusmerjena v vzhodno cev, kjer je promet, prilagojeno prometnim konicam, potekal po sistemu 1+2. Tovornjaki in avtobusi so bili medtem preusmerjeni na druge ceste. Večjih prometnih težav v tem času ob sicer precej manjšem poletnem tranzitnem prometu zaradi pandemije covid-19 ni bilo, piše STA.

Izvajalec del je bil Kolektor CGP, vrednost pogodbenih del pa je bila 8,56 milijona evrov brez DDV. Poleg zamenjave voziščne konstrukcije in elektro-strojne opreme je Dars v tem času nadgradil tudi varnostne sisteme. Po končani obnovi predora bo sledila zamenjava razsvetljave v sosednji galeriji Strmec, ki bo potekala v nočnem času in ob prometu, zato po napovedih Darsa ne bodo predstavljala večje obremenitve za promet, še piše STA.

Prihodnje leto še obnova druge cevi

Predor Golovec je sicer del ljubljanskega avtocestnega obroča, ki je na slovenskem avtocestnem omrežju najbolj obremenjen, zato je takšna velika obnova možna samo v poletnih mesecih, ko je, kljub tranzitu turistov iz drugih držav, prometa najmanj v letu. Tudi zato bo prenova vzhodne predorske cevi potekala prihodnje leto v enakem času, še piše STA.

Predor Golovec je bil odprt leta 1999, tokratna sanacija pa je bila prva po več kot dveh desetletjih in je bila tako zaradi njegove prometne obremenjenosti že nujno potrebna.