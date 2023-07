V marsičem poseben, se ga spomnite? Kultni avtomobil praznuje.

Letos mineva 20 let od rojstva lamborghinija gallarda, enega najbolj zanimivih in tudi prodajno uspešnih superšportnih avtomobilov. Za Lamborghini je bil model s katerim so uvajali mnoge inovativne spremembe.

Gallardo je bil posledica več kot desetletnega razmišljanja vodstva Lamborghinija o cenovno dostopnejšem superšportnem avtomobilu. O takem je v času, ko je še vodil podjetje, sanjal tudi Ferruccio Lamborghini.

Foto: Lamborghini

Sredi devetdesetih let so se pojavile prve konkretne ideje in tudi koncepti, ki pa vsaj sprva niso dali možnosti za izdelavo serijskega avtomobila. Ko je Lamborgini prišel pod lastniško strukturo Audija, so vse dotedanje ideje prečrtali in superšportnika narisali na novo. Leta 2003 so na avtomobilski razstavi v Ženevi prvič pokazali markantnega gallarda.

Ime je dobil po slavnem rejcu bikov v Španiji, pomenil pa je naslednika modela jalpa. Začetno oblikovanje so naredili pri Giugiaru, delo pa je dokončal oblikovalec Luc Donckerwolke. Gallardo tudi danes po 20 letih predstavlja oblikovalsko in karakterno zelo izrazit avtomobil.

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini

Od gallarda naprej tudi lamborghiniji za policijo

Lamborghini je z njim prvič uporabil motor V10. To je bil petlitrski motor in močjo 500 “konjev”. Ključna za poznejši uspeh gallarda pa je bila ta moč v povezavi s praktičnostjo in vsakodnevno uporabnostjo. Gallardo je postal superšportnik, ki ga je bilo mogoče dokaj preprosto voziti vsak dan. V začetni različici je omenjeni motor do 100 kilometrov na uro pospešil v 4,2 sekunde in imel najvišjo hitrost 309 kilometrov na uro.

Sledile so mnoge različice. Med njimi tudi izvedba spyder z mehko zložljivo streho in še dodatne visokozmogljive različice, ki so gallarda popeljale tudi na dirkališča. Lamborghini je z njim začel tudi tradicijo dobav avtomobilov italijanski policiji.

Izdelali so jih več kot 14 tisoč

Zadnjo različico je predstavljal gallardo LP 550-2. Tega je poganjal že 5,2-litrski motor z močjo 550 “konjev”. Najvišja hitrost je narasla do 320 kilometrov na uro, pospešek do “stotice” pa se je uradno spustil pod tri sekunde. Do 200 kilometrov na uro je tak gallardo potreboval le dobrih deset sekund.

Zadnjega gallarda so izdelali 25. novembra leta 2013. V desetih letih so pri Lamborghiniju izdelali 14.022 gallardov. Postal je do takrat najuspešnejši model italijanske znamke, ki ga je nato nasledila s huracanom. Lamborghini je uspel gallarda prodati v 45 različnih držav.

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini