V Ljubljani pokazali novo alfo, kaj pa novi “kitajci”? Odgovora še ni.

Skupina Emil Frey v Sloveniji zastopa 12 avtomobilskih in 3 znamke gospodarskih vozil ter obvladuje skoraj četrtino slovenskega avtomobilskega trga. Trenutno zaposluje več kot 500 zaposlenih. Med njenimi znamkami osebnih avtomobilov so predvsem večje znamke koncerna Stellantis (z izjemo Opla).

Vse znamke v skupini Emil Frey so na slovenskem trgu v letošnjem letu do vključno novembra prodale 10.150 vozil, kar predstavlja 17,5 odstotka vseh v Sloveniji prodanih osebnih in lahkih gospodarskih vozil. Slovenski trg osebnih in lahkih gospodarskih vozil se je v primerjavi z lanskim letom povečal za 8,48 odstotka.

Skupina na trgu lahkih gospodarskih vozil dosega 28-odstotni tržni delež, kar jo uvršča v sam vrh prodaje. Pri osebnih avtomobilih je tržni delež skupine zdrsnil na 18 odstotkov, kar je posledica predvsem nekaj manj številčne prodaje tako znamke Citroën (zamuda z nekaterimi modeli, primer novi C3) kot tudi Mercedes (usmerjanje stran od cenejših velikoserijskih modelov, primer razred A in B).

Tudi letos okrog 700 milijonov evrov prometa

Trg vozil z nizkimi emisijami v Sloveniji predstavlja 6,2 odstotka oziroma 3.583 vozil. Glede na leto 2023 se je trg električnih vozil v Sloveniji zmanjšal za 1.172 vozil oziroma skoraj za 29 odstotkov. “Pri zalogi električnih vozil smo zelo previdni, nismo zadovoljni. Vse naložbe bi morale prinesti že konkretnejše rezultate. To zagotovo je prihodnost, se pa dogaja počasneje kot bi si vsi želeli,” je dejal Jožko Tomšič, generalni direktor skupine za Slovenijo.

Po njegovih besedah bodo letos ustvarili okrog 700 milijonov evrov prometa. To bo približno na ravni lanskega leta. Tomšič poudarja skrb za mlade kadre, za 1,7 milijona evrov različnih investicij.

Jožko Tomšič, generalni direktor skupine Emil Frey za Slovenijo. Foto: Saša Despot

Fiat grande panda na ceste prihaja prihodnje leto. Foto: Fiat

Foto: Gregor Pavšič

“Investicije v letu 2025 ocenjujemo na 2,5 milijona evrov. Med večjimi investicijami izstopa projekt fotovoltaike na lokacijah v Ljubljani, Celju in Mariboru, vreden približno 1,2 milijona evrov in predstavlja pomemben korak k trajnostnemu poslovanju in energetski učinkovitosti. Hkrati pa nadaljujemo z vzpostavitvijo centrov na lokacijah, kjer znamke skupine Emil Frey še niso zastopane,” je povedal Tomšič.

Kako bo v letu 2025? Na avtomobilskem trgu bodo njihove znamke dobile nekaj zanimivih novosti. Tako so v Ljubljani že pokazali enega izmed prvih novih modelov Alfe Romeo, to je novi model junior. Med pomembnejše novosti sodijo citroën C3 aircross in fiat grande panda, pa morda tudi mercedes CLA.

Foto: BYD

Neuradno je bila Skupina Emil Frey tudi med tistimi zainteresiranimi slovenskimi trgovci, ki so se potegovali za mesto uvoznika največjega kitajskega proizvajalca BYD. Ali bi bila skupina sposobna pod svoje okrilje prevzeti katero izmed kitajskih znamk, Tomšič ni ne potrdil, prav tako pa ne niti zanikal.

Med kitajskimi znamkami, BYD bi z električnimi in priključnimi hibridi tudi povečal prodajo nizkoogljičnih avtomobilov, ima Stellantis tudi svojo - kitajski Leapmotor. Je pa Tomšič potrdil, da znamke Lancie po njeni obuditvi v Slovenijo ne bo. Lancia sama izbira trge za vnovičen zagon znamke in Slovenije med izbranimi državami ni.