V četrtek bo znanega več: kaj kujejo pri Renault-Nissanu?

Po navedbah vira znotraj naveze so za razvoj električnih vozil namenili že deset milijard evrov, do konca tega desetletja jih bodo dodatnih 20 milijard. Foto: Instagram Gilles Vidal

Največji proizvajalci vozil so pod vse večjim pritiskom novih, manjših avtomobilskih proizvajalcev, ki vse stavijo na električno prihodnost. Pri navezi Renault-Nissan-Mitsubishi bodo ta teden zato predstavili nov načrt modelne elektrifikacije, še posebej pri Nissanu in Mitsubishiju bodo znatno povečali sredstva do konca tega desetletja.

Nissan in Mitsubishi naj bi po zdaj znanih informacijah potrojila vložek v razvoj električnih avtov. Še več, zaradi vse večjega pritiska manjših konkurentov bodo s skupnim razvojem arhitektur, tehnologij in pogonov še poglobili sodelovanje. V četrtek bo znanega več, a po informacijah virov znotraj trojice bodo v prihodnjih petih letih v razvoj električnih pogonov vložili več kot 20 milijard evrov. Do leta 2030 bodo imeli kot skupina več kot trideset novih električnih modelov, ki bodo sloneli na petih arhitekturah.

Do zdaj so vložili že deset milijard evrov

Do četrtkovega razkritja novega načrta so še trije dnevi, a iz podjetij prihaja že precej informacij, ki pa jih za zdaj nobena stran še noče potrditi. Neimenovan vir je namreč razkril, da so do danes v elektrifikacijo oziroma njen razvoj vložili že deset milijard evrov, skupno bodo do konca tega desetletja vložili več kot trideset milijard evrov.

"Aliansa do 2030", kot so poimenovali nov načrt, bo predvsem poglobila sodelovanje znotraj skupine ter poenotila načrte in vizijo glede elektrifikacije. S petimi skupnimi arhitekturami bodo pokrili 90 odstotkov vseh modelov, ki jih bodo izdelali do leta 2030, je še povedal vir znotraj podjetja.

V zadnjem času so se pokazale nekatere razpoke v navezi, ki pa jih bodo z novim načrtom in sodelovanjem hitro zakrpali. Foto: Nissan

Za zdaj imajo štiri skupne arhitekture

Skupina treh avtomobilskih proizvajalcev je že razvila oziroma vsaj delno razvila štiri namenske arhitekture za električne avtomobile. Eno uporabljata Nissanov model ariya in renalt megane e-tech. Druga je namenjena predvsem cenovno ugodnim električnim avtomobilom, ki jih prodajajo na Kitajskem. Drugi dve sta arhitekturi, namenjeni manjšim modelom, ki jih prodajajo na Japonskem, in lahkim gospodarskim vozilom. Do sredine tega desetletja bo do konca razvita še peta arhitekturam, namenjena kompaktnim električnim modelom. Za razvoj te skrbi Renault.

Za to arhitekturo so se odločili pri Nissanu. Na njej bodo izdelali novo električno micro, podobno velik model bodo na njej izdelali tudi pri Renaultu. S skupnim razvojem in standardizacijo baterijske tehnologije nameravajo prepoloviti proizvodne stroške baterijskih celic. K nižanju cen bo pripomogel tudi razvoj baterij z elektrolitom v trdnem stanju.