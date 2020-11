Uspešnica v Litvi: tako so pospešili zamenjavo starih avtov

Največji del subvencij so do zdaj Litvanci porabili za nakup novih električnih skirojev in tudi klasičnih koles. Fotografija je simbolična.

Največji del subvencij so do zdaj Litvanci porabili za nakup novih električnih skirojev in tudi klasičnih koles. Fotografija je simbolična. Foto: Getty Images

Litvanska vlada izvaja zanimiv projekt, ki spodbuja državljanje za zamenjavo starega avtomobila z drugačnim in do okolja prijaznejšim tipom prevoznega sredstva. Pridobijo lahko subvencije do tisoč evrov.

Prek Ministrstva za okolje so v Litvi razpisali subvencije v skupni višini osem milijon evrov, da bi se kar največ ljudi poslovilo od svojih zelo starih avtomobilov in jih zamenjalo z drugačnimi prevoznimi sredstvi za vsakdanjo mobilnost. Kdor to stori, lahko pridobi subvencijo v višini do tisoč evrov.

Skupno se je pridobivanje subvencij od sredine maja do danes prijavilo 8.518 ljudi, ki lahko denar porabijo za najrazličnejša prevozna sredstva.

Zaradi velikega zanimanja so sredstva povečali še za tri milijone evrov

Do zdaj so Litvanci porabili že 95 odstotkov celotnih namenskih sredstev, zato je vlada skupni znesek že povečala za dodatne tri milijone evrov, je poročal litvanski LRT.

Največ subvencij so porabili za električne skiroje in kolesa (4,95 milijona evrov), pa za električna kolesa (269 tisoč evrov), električne mopede in motocikle (136 tisoč evrov) ter tudi vozovnice za javni transport (50 tisoč evrov).