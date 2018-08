Uradno: Toyota v Evropi ukinja družinsko vozilo

Toyota je letos v Evropi prodala le 821 primerkov versa, ki je bil sicer pred leti tudi v Sloveniji zelo priljubljen družinski enoprostorec. Avtomobilski trendi v Evropi že več let pospešujejo prodajo crossoverjev in športnih terencev, prodaja klasičnih karoserijskih izvedb kot so enoprostorci (tudi limuzine …) pa na drugi strani pada.

Evropejske znamke so se prilagodile, Toyota ne

Številni proizvajalci so se temu prilagodili in svojim enoprostorcem dodali crossover gene. To je storil Renault z espaceom in scenicom, prav tako Peugeot z modeloma 3008 in 5008, podobno je bilo tudi Oplovo nadaljevanje uspešne merive z novim crosslandom X.

Konec proizvodnje že lani oktobra

Pri Toyoti pravijo, da bolje prodajajo modele z razpoložljivimi hibridnimi različicami, kakršne verso ni imel. Poganjala sta ga le 1,6-litrski bencinski in dizelski motor ter 1,8-litrski bencinski motor. Toyota je versa izdelovala v Turčiji, tam pa so proizvodnjo končali že lani oktobra.

Pozneje so nadaljevali s prodajo vozil z zaloge, zdaj pa se model umika. Toyota bo v ponudbi še naprej obdržala večji hibridni model prius+, čeprav so teh letos prodali še bistveno manj kot klasičnih versov, je poročal britanski Autocar.