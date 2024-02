Uradno razkritje Lancie: začenja se nova doba znamke #foto

Lancia je za zdaj prek prvih fotografij dokončno razkrila zunanjost in notranjost modela ypsilon, s katerim začenja novo obdobje svoje znamke. Razkrili so omejeno serijo vozila limited edition cassina, ki jih bodo izdelali 1.906 - število sovpada z letnico ustanovitve avtomobilske znamke Lancia.

Foto: Lancia

Ypsilon izhaja s Stellantisove platforme, ki je bila osnova tudi za peugeota 208. Dimenzijsko sta si oba avtomobila pričakovano podobna. Ypsilon ima spredaj širok osvetlitveni trak LED, zadaj pa okrogle luči spominjajo na nekdanji kultni model stratos. V notranjosti ima avtomobil večji volan kot peugeot 208, prav tako klasični položaj merilnikov. Izstopa zanimiva “polica” pod osrednjim zaslonom.

Tehnične podrobnosti za zdaj niso znane. Lancia napoveduje doseg do 400 kilometrov, kar namiguje na enako baterijo kapacitete 51 kilovatnih ur, kot jo poznamo iz peugeota e-208 in opel corse-e. Več podrobnosti bo znanih po uradnem razkritju 14. februarja. Ypsilon bo sicer imel poleg električne na voljo tudi še bencinsko-hibridno različico.

Lancia ypsilon ima za seboj 39 let in v tem času so jih prodali več kot tri milijone. Lanij je bil ypsilon tretji najbolje prodajani avtomobil v Italiji (44.743 vozil) in drugi najuspešnejši za Stellantisovo skupino. Lancia je model ypsilon prodajala le v Italiji in to je bil zdaj že vrsto let njihov edini razpoložljivi model.

For those who aim for pure beauty, every detail matters. The new LANCIA YPSILON EDIZIONE LIMITATA CASSINA, which will be presented next February in Milan, perfectly embodies this philosophy. Find out more.#Lancia #NewLanciaYpsilon #Cassina pic.twitter.com/NnXT91t9BF