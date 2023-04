Uradno razkrit: Renault je pokazal "novega" clia #foto

To ni nova generacija, temveč resnejša prenova obstoječega clia. Dimenzijsko se zato ni spremenil. Dolg je dobre štiri metre, širok 1,9 metra in visok 1,43 metra. Oblikovno je dobil clio modernejše linije in osvežen sprednji svetlobni podpis, po modelih austral in espace pa tudi športno opremo esprite alpine. Del te so tudi 17-palčna kolesa.

Notranjost je pričakovana. Na sredinski konzoli je že znani pokončni zaslon, pred voznikom pa sedem- ali desetpalčni merilniki. Pri Renaultu so se usmerili tudi na boljše materiale, v cliu prvič tudi ni usnja živalskega izvora. Prostornina prtljažnika je 391 litrov pri bencinski in 366 pri dizelski različici.

Clio bo na voljo z atmosferskim motorjem SCe 65, prav tako tudi z bencinskim TCe 90 in hibridnim pogonom e-tech 145. Prav tako sta v ponudbi pogon na avtoplin (TCe LPG) in tudi dizel – to je model blue dCi 100. Vsi ti motorji morda v Sloveniji ne bodo na voljo. Osnovni izbiri bosta prav gotovo klasični bencinski TCe 90 in omenjeni hibridni pogon, ki v mestu omogoča do 80 odstotkov časa vožnje na elektriko.

Foto: Renault

Foto: Renault

Prodali so ga že v 120 državah

Clio je za Renault prodajna uspešnica že vse od leta 1990. Do danes so po vsem svetu oziroma v 120 državah prodali že več kot 16 milijonov primerkov avtomobila, ki se tako postavlja tudi kot najuspešnejši francoski avtomobil vseh časov. Clio je bil od samega začetka neposredno povezan tudi s tovarno Revoz v Novem mestu, kjer so ga izdelovali že v prvi generaciji. Letos mineva 30 let od prvega clia, ki so ga izdelali v Revozu.

Avtomobil je bil posredna zamenjava za renault 5, s katerim pa sta nekaj let še sobivala.

Danes clia izdelujejo v turški Bursi in še vedno tudi v Revozu. V obeh tovarnah dnevno izdelajo po 1.400 cliov.

Iz Revoza že 2,1 milijona cliov

V Revozu so v letih od 1993 do 1998 izdelali 299.831 vozil prve generacije clia, nato od 1998 do 2015 skupaj kar 1.495.157 vozil clia II, od leta 2017 do 2019 je z Dolenjske prišlo 162.882 vozil clio IV, v peti generaciji, ki jo izdelujejo od leta 2019 naprej, pa so do zdaj izdelali okoli 153 tisoč vozil.

Tretje generacije clia v Revozu zaradi podaljšane proizvodnje druge generacije niso izdelovali.

Skupno je torej Revoz do zdaj izdelal 2,1 milijona cliov.

Foto: Renault

Foto: Renault

Foto: Renault