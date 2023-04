Napoved prihodnosti? Clio z vsem, kar zmore, stane že 27 tisočakov.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Renault bo jutri razkril sprednji del novega clia, tokrat pa je na testu njegova zadnja različica v aktualni obliki. Z vso opremo in hibridnim pogonom je tak clio stal 27 tisočakov in porabil 5,5 litra goriva na sto kilometrov. S čim upraviči tako visoko ceno in ali je to napoved cliove prihodnosti v segmentu, v katerem je nekaj njegovih tekmecev zaradi stroškov pri nižanju izpustov že razglasilo predajo?

O cliu E-tech 140 smo pisali leta 2020, takoj ko se je pojavil v hibridni različici s svojevrstnim menjalnikom multi-mode. Od lani je označen s številko 145, kar pomeni, da se je rahlo okrepil, in sicer na račun malo večje moči bencinskega motorja. Tako dokazuje primerjava stare in nove homologacije, medtem ko je električno postrojenje nespremenjeno.

Tri vprašanja

Ob dejstvu, da se clio poslavlja, ugibamo, kaj želi Renault sporočiti z rahlo izboljšano različico. Mar je elektronsko podprt štiristopenjski menjalnik brez sklopke in vzvratne prestave z zaporedno nameščenim elektromotorjem tisti zadetek v polno, o katerem bomo poročali prihodnji torek? In kaj sploh pomeni opazno visoka cena skoraj 28 tisočakov za clia E-tech engineered, čeprav se kiti z najboljšo opremo?

21.650 evrov je leta 2020 znašala cena clia E-tech edition. Danes stane štiri tisočake in pol več, kar lahko delno pripišemo splošnim podražitvam. Poleg tega je v testnem cliu še za 1.700 evrov dodatne opreme, največ (490 evrov) za posebno barvo in najmanj (110 evrov) za rezervno kolo. Tako je cena skoraj 28 tisočakov previsoka za večino kupcev, ki so sodelovali pri ustoličenju slovenskega prodajnega prvaka.

Foto: Gregor Pavšič

Palec gor



Potem ko smo se že med prejšnjim testom navadili na občasno glasnejše delovanje motorja, lahko hvalimo učinkovitost hibridnega sistema v povezavi s svojevrstnim menjalnikom multi-mode.



Posebej pohvalimo tudi časovni prikaz razdalje do vozila pred nami. Sekunde na zeleni, rumeni ali rdeči podlagi so precej bolj koristne kot na primer uveljavljeno, čeprav nedodelano prepoznavanje prometnih znakov.

Palec dol



Trmastim zagovornikom rezervnega kolesa v avtu bo šlo v nos potrebno doplačilo 110 evrov. Večina se nas res ne spomni, kdaj smo na svojem avtu preluknjali gumo, ampak občutek je boljši, kadar se zunaj "civilizacije" peljemo z rezervnim kolesom v prtljažniku.



Glede ne cenik clio E-tech engineered nima niti serijskega aktivnega tempomata niti ni na izbiro med dodatno opremo. Kako to? Morda pa elektronski pameti sistema multi-mode in tempomata še nista medsebojno usklajeni.

Osnovo pogona clia E-tech predstavljata blok s prostornino 1.598 kubikov in glava z osmimi ventili. To sta elementa, ki ju je Renault vgrajeval v clia druge generacije tik pred koncem tisočletja. Dobro, delovanje ventilov je prilagojeno Atkinsonovemu ciklu, pa vendar je šlo za oba odlitka "iz arhiva".

Hibridni sistem tvorijo 230-voltna baterija in dva elektromotorja. Večji primarni je nameščen v vrsti z osjo menjalnika in glavne gredi motorja. Manjši služi v eno smer kot zaganjač (brez običajne povezave z jermenom), v drugo pa kot generator, ki z rekuperacijo učinkovito polni baterijo.

Štiri prestave za naprej, vzvratne ni

Hibridni sistem, ki povezuje bencinsko delovanje z električnim, je tehnološko zapleten, za uporabnika pa povsem preprost. Avtomatski menjalnik multi-mode s pomočjo elektronske pameti izbira najučinkovitejšo kombinacijo električnega, mehanskega ali obeh vrst pogona skupaj z enim od štirih prestavnih razmerij. Pogonski sklop hibrida nima sklopke in vzvratne prestave, tako da za speljevanje naprej ali nazaj skrbi primarni elektromotor.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Kaj novega prinaša E-tech engineered

Moč sistema je dva kilovata večja na račun nastavitev bencinskega motorja, narasla je tudi vrednost navora. Končna hitrost je malo manjša (175 na uro), normirana poraba je od 4,4 zmanjšana na 4,3 litra na sto kilometrov. Tudi poraba na našem testu je s 5,5 manjša za 0,6 litra, delno zaradi vožnje z letnimi pnevmatikami, medtem ko smo leta 2020 vozili v zimskih razmerah.

Renaultov hibridni pogonski sistem znova hvalimo, ker je največja moč vedno na razpolago. Baterija se prazni le do 25 odstotkov, tudi kadar clia na avtocesti dlje časa obremenjujemo na vso moč. Takrat se samodejno vklopi polnjenje, pri čemer motor deluje glasneje s porabo med sedmimi in osmimi litri. Temu kmalu sledi tiha vožnja na elektriko (EV) oziroma vožnja z zelo nizko porabo goriva.

S čim E-tech engineered upravičuje svojo ceno?

Predvsem s 105-kilovatnim hibridnim pogonom, v manjši meri pa z opremo, kar skupaj znese sedem tisočakov več kot za najdražjega dizla. Torej gre za 43 konjičev več, posebna odbijača in notranjo opremo, 17-palčna platišča Magny-Cours, polne LED-luči, pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj, notranje ogledalo brez obrobe …

Sistem Easy Link deluje na večjem 23-centimetrskem zaslonu z navigacijo, pred voznikom pa je 24-centimetrski informacijski zaslon z različnimi prikazi. Preostala varnostna in uporabna oprema, med katero seveda omenjamo sistem multi-sense, spada že k nižjim stopnjam. Med dodatno opremo sta na primer paket aktivna varnost z nadzorom mrtvega kota in prečnega prometa (350 evrov) in city kamera (450 evrov).

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Občutki med vožnjo nove različice

Oblikovanje sprednjih sedežev in položaj za športnim volanom dajeta odlične občutke, ki se do neke mere lahko udejanjijo v načinu sport. V tem cliu se namreč voznik ne ukvarja z menjalnikom in vrtljaji motorja, pač pa se prepusti športno uravnoteženemu podvozju in neposrednemu volanu, ki omogočata več kot dinamično krmarjenje skozi ovinke.

Sicer pa ne bomo preveč ponavljali, kar smo o cliu že zapisali, predvsem o različicah, ki vključujejo sistem multi-sense. Saj veste, načina eco in sport imata vse že smiselno prednastavljeno razen izbire barvne osvetlitve, medtem ko pri možnosti my sense voznik lahko spreminja nekatere nastavitve.

Testna poraba 5,5 litra

Ob prevzemu clia je potovalni računalnik poročal o porabi 5,8 na prevoženi razdalji 1.681 kilometrov. Z upoštevanjem 3,5-odstotne napake to pomeni okroglih šest litrov. Med vožnjo po predpisih na cestah zunaj naselja se clio E-tech pelje s štirimi litri in pol, v naselju z gostim prometom pa z največ petimi litri.

Na poti po avtocesti iz Ljubljane na morje in nazaj je med cikličnim menjavanjem režima delovanja pogona računalnik nameril povprečje 5,0. Natančno porabo goriva na testu smo izmerili po točenjih, in sicer 5,7 in 5,0, skupaj pa 5,5 litra na sto kilometrov.