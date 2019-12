Uradno: prve podrobnosti novega španskega "golfa" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Seat bo 28. januarja predstavil novo generacijo leona, španskega "golfa". V prvem napovednem videu so razkrili le malo podrobnosti.

To bo četrta generacija leona, nekoč stebra Seatove ponudbe, kjer pa v zadnjem obdobju vodilno vlogo prevzemata športna terenca arona in ateca. Kaj razkriva prvi napovedni video leona, ki ga bo Seat uradno razkril 28. januarja?

Poudarek prve napovedi na žarometih in osvetlitvah

Dobil bo nove žaromete LED, prav tako zadnje luči LED. Te bo povezala ozka svetlobna linija, zadnje luči bodo dobile tudi dinamične smernike. Ob prihodu bo voznika pozdravil svetlobni napis, ki se bo projiciral na tla. V videu je to španski pozdrav: "Hola!" V notranjosti vidimo trikraki volanski obroč in podobno kot v novem golfu tudi digitalne merilnike, nov zaslon na vrhu sredinske konzole in majhno prestavno ročico samodejnega menjalnika.

Seat bo leona izdelal na prenovljeni platformi MQB, ki si jo deli tudi z golfom in škodo octavio. Poleg bencinskih in dizelskih motorjev bosta na voljo tudi blagi in priključnohibridni pogon. Najzmogljivejši cupra leon bo dobil možnost dvolitrskega motorja TSI z okrog 300 "konji" ali pa dodatek priključnohibridnega pogona.