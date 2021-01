Po združitvi koncernov Fiat Chrysler in PSA Peugeot Citroen je nekoč slavna znamka Lancia še ostala med živimi, uvrstili so jo celo med svoje premijske znamke. Lancia za zdaj ostaja uradno le z enim (zelo starim) modelom.

Koncerna Fiat Chryler in PSA Peugeot Citroen sta se nedavno združila v skupno podjetje z imenom Stellantis. Ta zdaj pod eno streho združuje 14 avtomobilskih znamk, sedež bo imel v Amsterdamu, vodil pa ga bo Carlos Tavares - sicer tudi predsednik PSA-ja.

Stellantis je vse znamke razdelil v posamezne skupine in prihodnost vsaj iz tega vidika namenjajo tudi še nekdaj slavni znamki Lancia. Umestili so jo med svoje premijske znamke in sicer skupaj z znamkami Alfa Romeo in DS. Lancio, ki jo vodi Luca Napolitano, so postavili nad bolj velikoserijsko usmerjena Peugeot in Opel. Za zdaj ni znanih podrobnosti, ali namerava vodstvo Stellantisa ponuditi lanciam vsaj prenovo, ali pa celo širitev modelne ponudbe.

Lancia (in Chysler) lani pred DS in Alfa Romeo

Edini model Lancie še naprej ostaja zastareli mestni avtomobil ypsilon, ki pa jim še vedno zagotavlja dokaj dobre številke. Čeprav ga prodajajo le v Italiji in je to njihov model, so lani v Evropi (resda skupaj z znamko Chrysler) prodali 43 tisoč avtomobilov. To je bilo malenkostno več kot francoski DS in in skoraj sedem tisoč vozil več kot Alfa Romeo.

Ypsilon je kot model nedavno praznoval svojo 35-letnico in dobil tudi blagi hibridni pogon. Kar 70 odstotkov kupcev avtomobila predstavljajo ženske.