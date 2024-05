Uradno: nov Oplov adut tudi s sedmimi sedeži #foto

Opel je v celoti razkril novo frontero, naslednika crosslanda, in ob tem napovedal tudi sedemsedežno različico.

Opel je s frontero domnevno razkril še zadnji novi model, ki bo na voljo tako z bencinskim kot električnim motorjem. Frontera se vrača na avtomobilsko sceno, le da v precej drugačni karoserijski izvedbi kot nekoč.

Dva hibrida, elektrika in v prihodnje tudi sedem sedežev

Frontera ima 48-voltni hibridni pogon, kjer je osnova 74-kilovatni 1,2-litrski bencinski trivaljnik. Pogonu so dodali še 21-kilovatni elektromotor in elektrificirani šeststopenjski samodejni menjalnik z dvojno sklopko. Frontera bo imela tudi zmogljivejši hibridni pogon (stokilovatni bencinski motor) in tudi povsem električno različico. Ta bo na voljo z baterijama dveh kapacitet, natančnejši podatki pa za zdaj še niso znani.

V Nemčiji bo hibridna frontera stala od 24 tisoč evrov, električna (z manjšo baterijo) pa od okrog 29 tisoč evrov.

Pri Oplu so izpostavili še 450 litrov prtljažnika (povečati ga je mogoče do 1.600 litrov) in v prihodnje tudi možnost izvedbe s sedmimi sedeži.

Foto: Opel

Foto: Opel