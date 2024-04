Opel je izkoristil ime nekdanjega modela in izdelal naslednika crosslanda, ki bo na voljo v električni in hibridni različici.

Nekdanja opel frontera. Foto: Opel Ime frontera se kmalu vrača na ceste Opel je terensko vozilo s tem imenom izdeloval med leti 1991 in 2004. Bil je resno terensko vozilo, ki je nastalo prek Isuzujeve licence, Opel pa je frontero izdeloval v dveh generacijah in jo nato nasledil z antaro.

Novodobna frontera bo dolga okrog 4,4 metra

Dvajset let pozneje bo Opel spet obudil ime frontera. To bo naslednik crosslanda, ki bo nastal na Stellantisovi platformi. Tehnično osnovo si bo delil z avtomobiloma kot sta peugeot 2008 in naslednji citroen C3 aircross. Novodobna frontera bo dolga okrog 4,4 metra, za njen pogon pa bosta skrbela povsem električni ali pa blagi 48-voltni hibridni pogon.

Prtljažnik vsaj 460-litrski

Opel še ni razkril veliko tehničnih podatkov za frontero. Znano je, a bo prostornina prtljažnika znašala od 460 do 1.600 litrov. Naslonjalo zadnjih sedežev bo mogoče razdeliti v razmerju 60:40. Nosilnost strešnih nosilcev bo več kot 200 kilogramov.

V notranjosti je avtomobil podoben ostalim Oplovim modelom. V ospredju sta dva vzporedna desetpalčna digitalna zaslona, proti vozniku zasukana sredinska konzola, med sprednjima sedežema pa majhno stikalo za upravljanje s samodejnim menjalnikom.

Foto: Opel

