Uradno iz Renaulta: nov SUV, znano tudi že ime zanj #foto

Primerek letala C.430 rafale, s katerim se je med pristajanjem smrtno ponesrečila znana francoska pilotka Helene Boucher. Foto: Wikimedia Commons Novi avtomobil bo pri Renaultu predstavljal vrh ponudbe športnih terencev. To bo kupejevski SUV za segment D, ki bo nastal na platformi CMF-CD. Predvidoma bo to kupejevska izpeljanka že znanega modela austral.

Ime rafale je Renault našel v svoji zgodovini, povezano pa je z letalstvom. V 30. letih prejšnjega stoletja je bil Renault proizvajalec motorjev za avtomobile, vlake in tudi letala. Leta 1933 so prevzeli podjetje Caudron in ustanovili družbo Renault-Cadron, ki je izdelovala lahka lovska letala za potrebe francoskih letalskih sil v drugi svetovni vojni.

Renaultovi motorji za letala v 30. letih

Eno takih letal je bil caudron C.714. V njem je bil en pilot, letalo pa je bilo dolgo 8,6 metra in je lahko letelo s hitrostjo do 455 kilometrov na uro. Doseg letala je bil 900 kilometrov, poganjal pa ga je Renaultov zračno hlajeni motor 12R-03 V12 z močjo 370 kilovatov (500 "konjev").

Novi avtomobil so poimenovali po dvosedežnem enomotornem letalu C.430 rafale. Ime izhaja iz poimenovanja vetrov. Marca leta 1934 so z letalom dosegli mednarodni hitrostni rekord 292 kilometrov na uro

Renault bo kupejevski SUV z imenom rafale predstavil 18. junija na letalski razstavi v Parizu.