Uradno: Hrvati bodo pri Airbusu kupili nova letala #foto

Hrvaški nacionalni prevoznik Croatia Airlines bo do leta 2026 zamenjal svojo floto letal. V ta namen so že podpisali pogodbo z Airbusom za njihova letala tipa A220.

Da bi postali stroškovno bolj konkurenčni na evropskem letalskem trgu, je vodstvo hrvaškega nacionalnega prevoznika Croatia Airlines podpisalo pogodbo z Airbusom za dobavo novih letal. Ta bodo tipa A220, torej ozkotrupna potniška letala s kapaciteto od 100 do 150 sedežev.

Croatia Airlines bo prek pogodbe z Airbusom do leta 2026 zamenjala vsa svoja potniška letala. Predvidoma bodo imeli šest lastniških, je poročal slovenski letalski portal Sierra5. Preostala letala bodo najeli.

Za proizvodnjo letal A220 skrbi podjetje Airbus Canada Limited Partnership, kjer si 75- oziroma 25-odstotno lastništvo delita Airbus in država Quebec.

Foto: Wikimedia Commons

Letalo, ki znotraj Airbusa ogroža serijo A319

Letalo airbus A220 je sicer sprva razvil kanadski Bombadier in dve leti je bilo v uporabi v Bombardierjevi seriji letal z oznakama CS100 in CS300. Ko je program v sicer partnerskem razvoju prevzel Airbus, so letali preimenovali v A220-100 in A220-300. Bombardier se je pozneje iz partnerstva in namenskega skupnega podjetja z Airbusom tudi umaknil.

Letalo je dolgo 35 oziroma 38 metrov, razpon kril znaša dobrih 35 metrov. Najvišja vzletna masa je 63 oziroma 70 ton. Letalo poganjata dva motorja Pratt & Whitney. Krajša različica letala lahko sprejme od 100 do 120 potnikov, daljša pa od 120 do največ 150.

Airbus je za letalo tipa A220 do konca letošnjega oktobra dobil skoraj 800 naročil, dostavil pa je 232 letal. Med naročniki je 26 različnih prevoznikov, največ letal je naročila (in tudi dobila) družba Delta Airlines.

Notranjost airbusa A220:

Foto: Wikimedia Commons Foto: Wikimedia Commons