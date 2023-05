Uradno: Fiat po 68 letih vrača ime topolino #foto

Fiat je napovedal svojo različico električnega mestnega malčka, ki bo nosil legendarno ime topolino. To bo Fiatova različica citroena ami, ki bo omogočal hitrost do 45 kilometrov na uro in okrog 70 kilometrov dosega.

Topolino je bil v povojni Italiji eden pomembnejših avtomobilov za motorizacijo države. Izdelovali so ga med leti 1936 in 1955, skupno pa so jih izdelali 520 tisoč. To je bil predhodnik pozneje še uspešnejšega in pomembnejšega fiata 500 in fiata 600. Ime topolino v italijanščini predstavlja majhno miš. To je bil dejansko vzdevek avtomobila, ki je bil v svojem času eden najmanjših.

Fiatova različica citroena amija

Pri Fiatu so se zdaj odločili za reinkarnacijo tega imena, ki pa bo zdaj postal še naprej zelo majhen, a električen avtomobil.

Topolino bo Fiatova različica v Ljubljani nedavno predstavljenega citroena Ami. Določene razlike so, saj ima na primer topolino mehko odstranljivo streho in tudi odprt stranski del v prostoru za vrata. Tak je vsaj v začetni razkriti podobi. Podoben avtomobil je razkril tudi Opel (rocks-e).

Hitrost do 45 kilometrov na uro, samostojno ga lahko vozijo tudi najstniki

Pri Fiatu želijo s tem avtomobilom spet obuditi zanimanje mladih za avtomobile in tudi pospešiti lasten prehod na polno električno ponudbo modelov. Do te naj bi prišlo že leta 2027, torej čez štiri leta. Topolino bo po fiatu 500 drugi električni avtomobil italijanske znamke.

Sodeč po prvi izkušnji s Citroenovim amijem so prednosti in omejitve zelo jasne. Topolino bo lahko poceni in sicer bi lahko stal okrog 10 tisoč evrov, vseeno pa bo hitrost omejena na 45 kilometrov na uro in doseg bo znašal okrog 70 kilometrov. Tak avtomobil lahko samostojno vozijo tudi najstniki, ki so stari vsaj 15 let in imajo vozniško dovoljenje kategorije AM.