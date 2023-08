Športni terenec explorer bo prvi Fordov električni avtomobil prek sodelovanja z Volkswagnom. Ford je pri Nemcih našel platformo, ki je omogočila dokaj hiter razvoj novih namenskih električnih avtomobilov. Explorer bo nastal na platformi MEB in bo Fordova različica avtomobila kot je volkswagen ID.4.

Foto: Ford

Zakaj zakasnitev?

Toda prihod na trg se bo zgodil vsaj šest mesecev pozneje kot načrtovano, so potrdili pri Fordu. Natančni razlogi niso povsem znani; pri Fordu so zamaknitev pojasnjevali z novimi varnostnimi standardi, ki pridejo v veljavo z začetkom leta 2024. Pri Fordu čakajo na Volkswagen, da jim dostavi te omenjenim standardom prilagojene baterije.

Ford bo dolgoročno razvoj baterij in pogonskih sistemov razvil sam in sicer v ZDA. To bo torej odmik od izkoriščanja Volkswagnove platforme. Da bi bile baterije v explorerju že take kot jih bodo pri Fordu uporabljali v prihodnje, bi tudi lahko bil eden razlogov zakasnitve, je poročal nemški časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Prvi explorerji na cestah poleti 2024

Model explorer so predstavil letos marca, septembra bi zanj že morali sprejemati naročila. Zakasnitev proizvodnje bo kajpak vplivala tudi na delovne procese električnim linijam prilagojene tovarne v Kolnu. Če bi kupci po prvih napovedih avtomobile lahko dobili že pred koncem leta, bodo zdaj morali na explorerja čakati vsaj do naslednjega poletja.