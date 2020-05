Umrl oblikovalec, ki je narisal ta kultni avtomobil

Leta 1962 je Ford med svojimi oblikovalci objavil natečaj za zasnovo novega športnega avtomobila. To je nazadnje postal danes kultni mustang, za njegovo prvo skico pa so v začetku šestdesetih let izbrali izdelek Gala Haldermana. Ta je narisal skico, nato pa je bil prisoten tudi pri oblikovanju in izdelavi končnega videza prve generacije mustanga. Ford je tega razkril leta 1964.

Haldermanova skica iz leta 1964 ... Foto: Ford

Halderman je pri Fordu delal 40 let in tako ostal del mustangove oblikovalske ekipe vse do začetka sedemdesetih let. Po upokojitvi je v Ohiu postavil muzej tistih avtomobilov, ki jih je na svoji poklicni poti pomagal oblikovati.

V starosti 87 let je Halderman pred dnevi umrl v bolnišnici v Daytonu, kjer se je boril z rakom. Imel je tri hčerke, devet vnukov in kar osem pravnukov.

... in dejanska prva generacija forda mustanga. Foto: Ford