Fordova ikona: prodaja odlična, hibridne spremembe nujne?

To bo že sedma generacija ford mustanga, ki je lani spet osvojil laskavi naziv najbolje prodajanega športnega avtomobila na svetu. Lani so jih prodali 102.090, kar je zagotovo zasluga globalne prodaje tega dolgo le ameriškega avtomobila. Ford ga je celemu svetu od leta 2015 ponudil prav v šesto generacijo in teh so danes prodali 633 tisoč.

Foto: Gašper Pirman Mustang bo živel naprej, a brez hibridnega pogona očitno ne

To je zavidanja vredna številka, če upoštevamo specifičnost in relativno ozko usmerjenost tega avtomobila. Zaradi petlitrskega osemvaljnega motorja je v nekaterih državah, med katere še vedno sodi tudi Slovenija, deležen tudi zelo visoke obdavčitve in to vpliva na manjše prodajne številke.

Medtem ko so pri Fordu odpovedali možnost športne različice RS novega focusa, pa bo mustang kljub zaostrenim okoljevarstvenim pravilom še živel naprej.

Dodatna elektromotorja za pogon sprednjih koles

Novi mustang prihaja leta 2022, prvič tudi s hibridnim pogonom, je poročal nemški Auto Motor und Sport. Že leta 2017 so patentirali sistem hibridnega motorja V8, ki združuje klasični osemvaljnik z dvema dodatnima elektromotorjema na sprednji osi. Bencinski motor bo poganjal zadnji kolesi, elektromotorja pa po potrebi sprednji. Mustang tako dobiva tudi možnost štirikolesnega pogona.

Poleg tega pogona bodo pri Fordu za mustanga predvidoma pripravili še mehkejšo hibridno različico, ki pa bo za osnovo uporabila prav tako že znani štirivaljni 2,3-litrski motor.