Umrl nekdanji junak F1: tako je vozil še pred tremi leti #video

Po prelomni zmagi leta 1979 v Dijonu. Foto: Renault Jean-Pierre Jabouilla smo pred tremi leti srečali na Renaultovem dogodku v Franciji, ki je bil posvečen njihovim avtomobilom s turbo motorji. Del te zapuščine je bil tudi sam, saj se je takrat kot 76-letnik usedel v nekdanji Renaultov dirkalnik in odpeljal nekaj krogov po dirkaški stezi. Jabouille je bil tisti, ki je Renaultu leta 1979 privozil prvo zmago z dirkalnikom s turbo motorjem. To je bila tudi prva tovrstna zmaga v formuli ena.

Pri starosti 76 let je ob prisotnosti svojega sina, ob 40-letnici svoje in Renaultove prelomne zmage, na obrobju Pariza odločno vozil iz kroga v krog. Ko je pripeljal v bokse, se je dvignil iz dirkalnika, razširil roke in morda še zadnjič užival slast utripa formule ena.

Pri 76 letih je spet vozil svoj nekdanji zmagoviti dirkalnik F1. Foto: Gregor Pavšič

Za volanom dirkalnika z brutalnim motorjem

Diplomirani inženir in vrhunski dirkač v eni osebiJabouille je bil diplomirani inženir in je tako neposredno sodeloval pri razvoju tega dirkalnega avtomobila. Renaultovo formulo je poganjal 1,5-litrski motor V6 z dvojnim turbinskim polnilnikom. Moč motorja je leta 1979 presegala 500 "konjev" pri 11 tisoč vrtljajih v minuti. Moč se je na zadnji kolesi prenašala prek petstopenjskega ročnega menjalnika. Taka formula je pri masi 560 kilogramov zmogla hitrost do 320 kilometrov na uro.

Prav gotovo jo šlo za enega najbolj revolucionarnih dirkalnikov formule ena. Sprožil je razvoj turbotehnologije in moč takratnih bolidov je poletela v višave. Do leta 1986 je moč motorjev narasla tudi že do 1.300 in 1.400 "konjev", zato so sprva pri FIA omejili dovoljeni pritisk turbinskih polnilnikov (štiri bare v 1987 in 2,5 bara v 1988), leta 1989 pa so pomoč turbinskih polnilnikov v formuli ena prepovedali.

Zmaga ostala v senci dvoboja Villeneuve-Arnoux

Bilo je leta 1979 na Veliki nagradi Francije v Dijonu. Jabouille je imel takrat smolo, saj je njegova prelomna zmaga ostala v senci dvoboja za drugo mesto. Srdit spopad Gillesa Villeneuva (Ferrari) in Reneja Arnouxa (Renault) se je vpisal v zgodovino kot eden najboljših dvobojev v zgodovini formule ena in tako ga je pozneje opisal tudi legendarni Villeneuve. Zaviranje v zadnjem hipu, dim izpod koles, dotiki s kolesi in izkoriščanje dobesedno celotne proge (vključno z izletnimi conami) so bili tisto, kar je skupaj z divjo in komaj obvladljivo tehniko pred 40 leti na tribune privabljalo na stotisoče gledalcev.

Leta 1980 je Jabouille dosegel še svojo drugo zmago in podpisal pogodbo z Ligierjem, nato pa je v Kanadi po okvari podvozja doživel nesrečo in si v njej zlomil nogo. Poškodba je bila prehuda, da bi še kadarkoli lahko vozil formulo ena na najvišji ravni.

Renaultov "turbo" dirkalnik formule ena:

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič