Umik države, kdo bo kril “luknjo”? Nemcem obljubili pomoč.

Po nenadnem umiku subvencij za električne avtomobile v Nemčiji jih bodo začasno krili nekateri proizvajalci, med njimi so Tesla, Volkswagen, Audi in Mercedes-Benz.

Zaradi 60 milijard evrov velike luknje v proračunu je morala nemška vlada pod vodstom kanclerja Scholza opraviti rebalans proračuna. Po hitrem postopku so ustavili subvencije za nakup novih električnih avtomobilov in to nekaj mesecev pred datumom, ko je bil tak ukrep že napovedan. Najprej so bile subvencije načrtovane do konca leta 2024, nato se je njihov konec pričakoval marca prihodnje leto.

Nenaden konec je najbolj udaril tiste, ki so električni avtomobil že naročili in ga pričakujejo v kratkem. Ti kajpak računajo na subvencijo, a je od nemške vlade ne bodo dobili - pogoj za subvencijo je namreč že lastništvo avtomobila.

Vsaj do marca bodo "luknjo" krili proizvajalci

Prva se je odzvala Tesla. Prejemnikom avtomobila do konca leta bo sama krila manjkajočo subvencijo. Podoben ukrep so sprejeli pri Volkswagnu, kjer bodo prejemnikom avtomobilov do konca leta krili finančno “luknjo” v višini do 6.750 evrov. Od januarja do konca marca 2024 bodo nudili še do 4.000 evrov nadomestila.

Podobno shemo so napovedali pri Audiju, Mercedes-Benzu in koncernu Stellantis.

Nemški ADAC je opozoril na nujnost subvencij. Le trije modeli od večjih proizvajalcev so cenejši od 30 tisoč evrov. Brez subvencij bodo na udaru tradicionalni proizvajalci, ki jih poleg Tesle čaka vse več konkurence iz Kitajske. Ena od ključnih prednosti, ne pa seveda edina, njihovih avtomobilov pa je prav nižja začetna cena.

V Nemčiji so do konca novembra letos prodali 469 tisoč novih električnih avtomobilov, kar je predstavljalo 18-odstotni tržni delež. Skupaj s priključnimi hibrid je znašal tržni delež baterijskih vozil s polnilnim kablom že 24 odstotkov.