Reli Saturnus, ki je potekal med leti 1978 in 2014, je bila osrednja prireditev za razmah avtomobilskega športa v Sloveniji. Z organizacijo sta začela takrat še mlado društvo AMD Slovenija avto in tovarna žarometov Saturnus.

Prvi je potekal ponoči, da bi lahko na dirki testirali njihove žaromete. Organizacija relija se je hitro širila, organizatorji in pokrovitelji so imeli visoke ambicije in vse to je sredi osemdesetih let pripeljalo do velikega zanimanja za reli med Slovenci.

Foto: Gregor Pavšič

Prvi del ponoči in to tudi po makadamu

Léta 1985 je bil Saturnus kot prvi reli v Sloveniji vključen v evropsko prvenstvo. Tak status so si prislužili leto prej z organizacijo relija med Ljubljano in Portorožem. Tudi prva evropska izvedba relija, ta je potekala 18. in 19. maja 1985, je imela podobne okvirje. Vseh hitrostnih preizkušenj je bilo 19 v skupni dolžini 286 kilometrov.

Vrhunec je bil že prvi tekmovalni dan oziroma bolje rečeno noč. Prva hitrostna preizkušnja se je začela ob 22.09 zvečer, zadnja v tej noči pa ob 4.32 zjutraj. Naslednje dopoldne je bilo prosto, nato pa so tekmovalci odpeljali še preostanek relija.

Zmagovalec prvega evropskega Saturnusa - Graziano Quartesan (porsche 911 SC). Foto: Bogdan Kovačič

Najtežji del relija je bila kar 47,3 kilometra dolga hitrostna preizkušnja, ki je peljala iz Idrije prek Vojskega do Cola nad Ajdovščino. Zahtevna makadamska cesta skozi Trnovski gozd je zahtevala veliko natančnosti, dobre taktike in tudi nekaj sreče. Med tistimi, ki morali menjati pnevmatiko, sta bila tudi slovenska favorita Brane Kuzmič (renault 5 turbo, sovoznik Rudi Šali) in Romana Zrnec (renault 11 turbo, sovoznica Suzana Bagari). To najdaljšo preizkušnjo so sredi noči najhitrejši vozili okrog 41 minut, tisti na repu štartne liste pa blizu ene ure.

Prvi evropski Saturnus je dobil Italijan Graziano Quartesan (porsche 911 SC, sovoznik Piero Vianello) pred Kuzmičem in Nizozemcem Janom van der Marelom (opel manta 400, sovoznica Anja Lieuwma). V prvi deseterici sta bila med Slovenci še Silvan Lulik in njegov sovoznik Dušan Vidmar (opel manta GT/E).

Avstrijski dirkalnik zgorel, ostanki po 40 letih še vedno pod cesto

Posebnost nočnega dela relija je bila tudi nesreča avstrijskega voznika Hansa-Petra Wiegerja s fordom escortom 1600. Avtomobil je pod cesto sredi najdaljše hitrostne preizkušnje zgorel in ostanki dirkalnika so danes še vedno tam.