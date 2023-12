Šok za Nemce: čez noč ostali brez subvencij, kakšni so razlogi?

Kakšni so razlogi, da so morali Nemci (začasno?) ukiniti vse subvencije za nakupe električnih avtomobilov, od kod luknja v proračunu in kaj za nemško gospodarstvo pomeni istočasno najdenih 72 milijard davčnih olajšav za baterijske avtomobile na Kitajskem?

Nemčija je nepričakovano in skoraj čez noč odpravila državne subvencije za nakup novih električnih avtomobilov. Prvotni načrt je tak ukrep predvideval šele z januarjem 2024, zdaj pa ga je vladna koalicija sprejela nemudoma. Do subvencij bodo upravičeni le tisti vozniki, ki so vlogo vložili do 17. decembra. Pogoj za pridobitev subvencije je že lastništvo avtomobila. Razlog za hitro ukinitev je bil tudi izogib pospešeni prodaji avtomobilov v zadnjih dnevih leta, je pa tako marsikateri voznik, ki bi avtomobil dobil do konca decembra, ostal brez nekaj tisoč evrov subvencije.

Tržni delež električnih avtomobilov in priključnih hibridov je letos v Nemčiji 24-odstoten (električni 18 odstotkov).

Po razsodbi vrhovnega sodišča velika luknja v proračunu

Razlogov za tako odločitev je več, glavni pa je naslednji – nemško vrhovno sodišče je nedavno razsodilo, da prenos 60 milijard evrov sredstev iz paketa za okrevanje po epidemiji covid-19 v projekte za varstvo okolja ni zakonit. Nemška koalicija pod vodstvom kanclerja Olafa Scholza je dobila veliko luknjo v proračunu in je morala začeti hitro varčevati.

Neposredno na udaru je bil okoljski fond. Odločitev je bila v zadnjih dneh sicer pričakovana, le njena hipnost je zdaj presenetila nemško vladno koalicijo in tudi javnost. Prav tako so že prej načrtovali, da bodo ukinili subvencije za avtomobile, dražje od 45 tisoč evrov, tudi za tiste pod 40 tisočaki pa bi jih zmanjšali.

Foto: Gregor Pavšič

Nemci so letos do konca novembra skupno prodali oziroma registrirali 469 tisoč električnih avtomobilov, kar je bilo 18 odstotkov celotne prodaje novih avtomobilov. Skupaj s priključnimi hibridi je tržni delež narasel na 24 odstotkov. Tržni delež novih električnih avtomobilov je letos za 0,7 odstotne točke prehitel dizelske motorje.

Za okoljske projekte v štirih letih 45 milijard evrov manj

Omenjeni fond za okolje bo doživel precej varčevalnih ukrepov. Prihodnje leto bodo v njem sredstva zmanjšali za 12 milijard, do leta 2027 pa za 45 milijard evrov. Skupno bo v njem za okrog 160 milijard evrov sredstev.

Luknja v nemškem proračunu in posledična ukinitev subvencij bo nov udarec za nemško avtomobilsko industrijo. Ta se je s svojimi proizvajalci že tako soočala z ohlajevanjem povpraševanja, in sicer tako doma kot tudi na izvoznih trgih. Brez subvencij bodo nemški avtomobili težje konkurenčni svojim tekmecem, med katerimi je predvsem vse več kitajskih znamk.

Na drugi strani se Nemci še niso dotaknili subvencij za dizelsko gorivo. Tržni delež klasičnih bencinskih in dizelskih pogonov (brez vseh hibridov in elektrike) je letos v Nemčiji komaj 52-odstoten.

Kitajci nasprotno od Nemcev našli 72 milijard dolarjev

Na Kitajskem so se namesto neposrednih subvencij raje odločili za davčne olajšave, kar je dejansko bolj pregledna in manj birokratsko zapletena oziroma negotova spodbuda. V naslednjih štirih letih bo Kitajska za nakupe avtomobilov iz razreda novih energij (električni avtomobili, priključni hibridi, vodik) namenila kar 73 milijard dolarjev davčnih spodbud.

Za 2,1 milijona električnih vozil je šlo deset milijard evrov subvencij

Nemčija je od leta 2016 za subvencije ob nakupih okrog 2,1 milijona električnih avtomobilov plačala deset milijard evrov. Cilj, da bi do leta 2030 na nemške ceste spravili 15 milijonov električnih avtomobilov, se je zdel že do zdaj zelo težak. Zdaj je postal skoraj iluzoren, so zapisali v nemškem poslovnem časniku Handelsblatt.

To sicer ni konec za subvencije na nemškem avtomobilskem trgu, saj je njegova elektrifikacija eden ključnih ciljev nemške države.

Foto: Gregor Pavšič

Kaj pa Slovenija? V treh letih se obeta za 15 milijonov evrov subvencij.

Postopek pridobivanja subvencij je časovno dokaj nepredvidljiv tudi v Sloveniji, jih je pa mogoče uveljavljati tudi po dobavi novega avtomobila. Tako je vsaj za fizične kupce, medtem ko pravni kupci lahko izkoristijo odbitni DDV. V naslednjih dveh letih bo v Sloveniji za nakupe električnih avtomobilov še naprej na voljo dokaj veliko subvencij.

Trenutna višina subvencije je 7.500 evrov za avtomobile z maloprodajno ceno do 35 tisoč evrov, vozila od 36 do 65 tisoč evrov pa dobijo 4.500 evrov subvencije.

Med leti 2024 in 2026 bo za nakupe brezemisijskih vozil v Sloveniji predvidoma na voljo 18 milijonov evrov. To bodo tudi vozila javnega prometa, saj je cilj države podpreti vsaj pet brezemisijskih avtobusov. Zanje bodo namenili spodbude v višini tri milijone evrov. Fizičnim ali poslovnim kupcem izven javnega sektorja pa bodo v omenjenem obdobju za avtomobile namenili 15 milijonov evrov. Te načrte je na kongresu Društva e-mobilnost Slovenija (DEMS) predstavila Nataša Naumović iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Po njenih besedah si država želi podpreti nakupe vsaj 2.700 brezemisijskih vozil. Do zdaj je subvencije v Sloveniji podeljeval Eko Sklad, v prihodnje pa se bodo subvencije predvidoma delile prek Borzena.