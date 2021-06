Tudi Volkswagen razkril: le še 14 let običajnih motorjev

Audi namerava iz prodaje umakniti motorje na notranje zgorevanje leta 2033, pri Volkswagnu bodo to v Evropi storili leto ali dve kasneje, a najpozneje do leta 2035.

Audi namerava iz prodaje umakniti motorje na notranje zgorevanje leta 2033, pri Volkswagnu bodo to v Evropi storili leto ali dve kasneje, a najpozneje do leta 2035. Foto: Reuters

Po Audiju so tudi pri Volkswagnu potrdili, da bodo leta 2035, torej čez štirinajst let prenehali s prodajo modelov z motorjem na notranje zgorevanje. Kupcem v Evropi takrat ne bo preostalo drugega kot polno električni avtomobili, bo pa ta prodajna sprememba nekoliko zamaknjena v ZDA in na Kitajskem.

Klaus Zellmer, vodja prodaje pri Volkswagnu je za nemški časopis potrdil časovni okvir znamke Volkswagen glede premika k polno električni modelni ponudbi. ''V Evropi bomo izstopili iz poslovnega modela motorjem na notranje zgorevanje med letoma 2033 in 2035, v ZDA in na Kitajskem pa nekoliko kasneje. V Južni Ameriki in Afriki bo vse skupaj trajalo še nekoliko dlje, zaradi pomanjkanja primerne politike in infrastrukture'' je v intervjuju za Muenchner Merkur potrdil Zellmer.

Do leta 2030 bo večina prodaje na strani električnih avtov

Volkswagen je že 5. marca deloma razkril svoje načrte in pred štirimi meseci že razkril, da bo do leta 2030 kar 70 odstotkov vseh prodanih avtov polno električnih. A tudi to ne bo dovolj, če želijo zadostiti vse zahtevnejšim klimatskim ciljem Evropske unije je razložil Zellmer. Do leta 2050 bo celotna prodajna flota iz Volkswagna emisijsko povsem nevtralna.

Na koncu se za ta korak niso odločili pri Volkswagnu. Praktično vse proizvajalce k temu roku silijo zahteve Evropske unije. Do leta 2030 morajo namreč znižati izpuste emisij za 60 odstotkov, do leta 2035 pa za 100 odstotkov. To pomeni, da bo praktično nemogoče prodajati avtomobile z motorjem na notranje zgorevanje po letu 2035.