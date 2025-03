Foto: Reuters Kot je napovedal že ob izvolitvi, je Donald Trump za 2. april potrdil uvedbo dodatnih 25-odstotnih uvoznih carin za nove avtomobile in sestavne dele, ki niso izdelani v tovarnah v ZDA. Trump je s tem napovedal “izjemno rast” za ameriško avtomobilsko industrijo.

Lani so v ZDA uvozili okrog osem milijonov avtomobilov, kar je bila približno polovica vseh prodanih v ZDA. Z novimi carinami bo najbolj na udaru Mehika, jer imajo tovarne BMW, Ford, Nissan, Volkswagen in Toyota. Poleg Mehike med uvoznike sodijo tudi Kanada, Nemčija, Japonska in Južna Koreja.

Carine bodo udarile tudi ameriške proizvajalce

“Kdor bo avtomobile izdeloval v ZDA, ne bo prejel višjih carin,” je zatrdil Trump. Mnogi proizvajalci že imajo tovarne v ZDA, na primer BMW v Spartanburgu v zvezni državi Južna Karolina. Tam izdelujejo modele X3, X4, X5, X6, X7 in XM, avtomobile serije 3 pa uvažajo iz Mehike.

Carine bodo udarile tudi ameriški General Motors (GM), ki izdeluje nekatere modele in sestavne dele v Kanadi, na Kitajskem in v Mehiki. Izjema ne bo niti ameriška Tesla, ki avtomobile sicer izdeluje lokalno, uvaža pa nekatere sestavne dele. Proizvajalci so za razliko od Trumpa napovedali zaostritev razmer na trgu, iskanje rešitev za višje stroške in tudi višje cene za kupce avtomobilov.

Za avtomobile iz EU je trenutna carinska stopnja v ZDA pri 2,5 odstotka. S temi dodatnimi carinami bi se tako zvišala na 27,5 odstotka. V EU je medtem carinska stopnja za ameriške avtomobile pri 10 odstotkih.

Foto: Volkswagen

Prvi odziv tudi že iz Bruslja

Na Trumpovo najavo se je že odzvala predsednica Evropske komisije von der Leyen. V prvem odzivu je zapisala, da globoko obžaluje ameriško odločitev.

Avtomobilska industrija je po njenih besedah motor inovacij, konkurenčnosti in kakovostnih delovnih mest, ki jih zagotavljajo tesno integrirane dobavne verige na obeh straneh Atlantika. Carine so po drugi strani davki - slabe so za podjetja, še slabše pa za porabnike tako v ZDA kot v EU.

Analitki: avtomobili bodo dražji

"Najavo dodatnih carin bomo proučili, skupaj z drugimi ukrepi, ki jih ZDA načrtujejo v naslednjih dneh," je navedla. Dodala je, da si bo EU še naprej trudila najti rešitve s pogajanji, pri čemer pa bo kot velika trgovinska sila ščitila interese delavcev, podjetij in potrošnikov po EU.

Po podatkih ameriškega ministrstva za trgovino so ZDA leta 2024 uvozile za 214 milijard dolarjev avtomobilov - večinoma iz Mehike, Kanade, Južne Koreje, Japonske in Nemčije. Ameriški analitiki opozarjajo, da bodo Trumpove carine podražile avtomobile v ZDA.