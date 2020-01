Trije Slovenci pripravljeni na avanturo svojega življenja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pot do Sierre Leone: 17 dni in 8.235 kilometrov

Že poleti smo pisali o projektu treh Slovencev, ki so kupili starodobni Mercedesov kombi in ga predelali za udeležbo na avanturističnem reliju Budimpešta-Bamako. Kombi je pripravljen, prav tako trije fantje in prihodnji teden jih na Madžarskem čaka štart te pustolovščine.

Trojico čaka prava avantura. Reli Budimpešta-Bamako bo dolg 8.235 kilometrov. 31. januarja bodo štartali v madžarski prestolnici, nato jih bo pot v prvi tridnevni maratonski etapi (3.799 kilometrov) vodila prek Slovenije vse do Gibraltarja. Tam bodo s trajektom odpluli do Maroka, nato pa bodo vozili še ob celotni zahodni afriški obali do Sierre Leone. 16. februarja bo v cilj v mestu Freetown. Še nikoli ni ta prireditev gostovala tako nizko v Afriki.

Šele po oddani prijavi so začeli iskati ustrezno vozilo. Ker so se prijavili v kategorijo Spirit, so potrebovali starodobnika. V bivalniku na osnovi kombija je lažje spati, ponuja tudi več udobja. Odločitev tako ni bila težka. Foto: Seos Africa

Trije Slovenci – Blaž Tomažin, Timi Božič in Rok Korošec – so obnovili 50 let star Mercedes-Benzov kombi. Prijavili so se na zdaj že dobro uveljavljen amaterski vztrajnostni reli Budimpešta-Bamako (zdaj cilj v Freemontu, Sierra Leone).

"Pravzaprav nismo načrtovali tako celovite prenove. Kombi smo želeli le spraviti v vozno stanje, prevoziti celotno traso in ga nato v Afriki prodati. Pozneje nas je nekoliko 'zaneslo'. Obnova je bila zelo temeljita, zato se z njim vračamo v Slovenijo in vozilo nam bo služilo za nadaljnje avanture s prijatelji in družino," nam je povedal Blaž Tomažin, idejni vodja projekta.

Urediti rjo, zamakanje, električno napeljavo, vodo …

Ob nakupu je bil kombi v precej klavrnem stanju. "Največ dela je bilo z notranjostjo. Zaradi zelo rjaste karoserije je bilo stanje zelo slabo. Več let je zamakala voda. Vse smo morali odstraniti, notranjost na novo izolirati in namestiti nove stranice. Podvozje je bilo v relativno dobrem stanju, kljub temu pa smo obnovili celotni zavorni sistem in opravili celoten servis motorja," razlaga Tomažin.

Nadalje so morali urediti novo napeljavo za električno avtonomijo in polnjenje, obenem pa tudi sistem za oskrbo z vodo. Vzporedno med urejanjem notranjosti je drugi del ekipe skrbel za karoserijo, varjenje rje in ličarska dela za pripravo na barvanje.