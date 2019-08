Tri Slovence čaka epska avantura v Afrko #foto

To je obnovljeni 50 let star Mercedes-Benzov kombi, s katerimi se trije Slovenci – Blaž Tomažin, Timi Božič in Rok Korošec – odpravljajo na dolgo pot iz Madžarske v Afriko. Sodelovali bodo na znanem amaterskem vztrajnostnem reliju Budapest-Bamako, ki bo imel letos sicer cilj v državi Sierra Leone (Freetown).

To je obnovljeni 50 let star Mercedes-Benzov kombi, s katerimi se trije Slovenci – Blaž Tomažin, Timi Božič in Rok Korošec – odpravljajo na dolgo pot iz Madžarske v Afriko. Sodelovali bodo na znanem amaterskem vztrajnostnem reliju Budapest-Bamako, ki bo imel letos sicer cilj v državi Sierra Leone (Freetown).

Najprej so imeli željo po pristni avanturi. Mikala jih je več kot osem tisoč kilometrov dolga pot z Madžarske do Sierre Leoneja v Afriki. V Avstriji so kupili 50 let star rjast kombi, ga temeljito obnovili in zdaj počasi že odštevajo tedne do začetka svoje največje cestne in brezpotne avanture.

To je zgodba treh Slovencev, dolgoletnih prijateljev in ljubiteljev starodobnih vozil. Marsikaterega so že skupaj obnovili, zdaj pa jih čaka največja avantura do zdaj. S tem 50 let starim Mercedes-Benzovim kombijem se prihodnje leto namreč odpravljajo na več kot osem tisoč kilometrov dolga pot od Budimpešte do mesta Freetown v zahodnoafriški državi Sierra Leone.

Bivalni kombi so nameravali prodati Afričanom, toda …

Prijavili so se na zdaj že dobro uveljavljeni amaterski vztrajnostni reli Budapest-Bamako (zdaj cilj v Freemontu, Sierra Leone). Šele po oddani prijavi so začeli iskati ustrezno vozilo. Ker so se prijavili v kategorijo Spirit, so potrebovali starodobnika. V bivalniku na osnovi kombija je lažje spati, nudi tudi več udobja. Odločitev tako ni bila težka.

»Pravzaprav nismo načrtovali tako celovite prenove. Kombi smo želeli le spraviti v vozno stanje, prevoziti celotno traso in ga nato v Afriki prodati. Pozneje nas je nekoliko 'zaneslo'. Obnova je bila zelo temeljita, zato se z njim vračamo v Slovenijo in vozilo nam bo služilo za nadaljnje avanture s prijatelji in družino,« nam je povedal Blaž Tomažin, idejni vodja projekta.

Kombi nekoč, ko je bilo treba na njemu še mnogo postoriti. Foto: Seos Africa

Mercedesov kombi je zdaj že obnovljen in pridno nabira 'testne' kilometre pred avanturo proti Maliju. Ta pot v Afriko so mu nekoliko prilagodili spalni del in prostor za shranjevanje. Foto: Seos Africa

Star kombi so v precej slabem stanju kupili v Avstriji. Foto: Seos Africa

Foto: Seos Africa »Do konca sveta in nazaj, če je le dovolj nafte!«

Mercedesov kombi je zdaj že obnovljen in pridno nabira 'testne' kilometre pred avanturo proti Maliju. Ta pot v Afriko so mu nekoliko prilagodili spalni del in prostor za shranjevanje.

Gre sicer za mercedes-benz 406d iz leta 1969. Kupili so ga na Tirolskem v Avstriji. Kombi so že leta 1978 predelali v bivalnik.

»Eden naših članov se rad pošali, da 'gre do konca sveta in nazaj, če ima le dovolj nafte',« nam je nadalje pripovedoval Tomažin. Izbira Mercedesovega starodobnika sicer ni bila naključna. S temi vozili istih generacij imajo namreč že nekaj izkušenj, tako da so dobro poznali vse sisteme in motor, prav tako pa na tako dolgi poti nekaj šteje tudi zaupanje v staro nemško tehnologijo.

Urediti rjo, zamakanje, električno napeljavo, vodo …

Ob nakupu je bil kombi še v precej klavrnem stanju. »Največ dela je bilo z notranjostjo. Zaradi zelo rjaste karoserije je bilo stanje zelo slabo. Več let je zamakala voda. Vse smo morali odstraniti, notranjost na novo izolirati in namestiti nove stranice. Podvozje je bilo v relativno dobrem stanju, kljub temu pa smo obnovili celotni zavorni sistem in opravili celoten servis motorja,« razlaga Tomažin.

Nadalje so morali urediti novo napeljavo za električno avtonomijo in polnjenje, obenem pa tudi sistem za oskrbo z vodo. Vzporedno med urejanjem notranjosti je drugi del ekipe skrbel za karoserijo, varjenje rje in ličarska dela za pripravo na barvanja.

Notranjost kombija nekoč in danes (spodaj). Foto: Seos Africa

Notranjost kombija: na voljo imajo majhen kuhinjski del s predelom za druženje, ki se pozneje pretvori v spalni del. Dodali so še nekaj elektronskih pripomočkov kot so vtičnice USB. Zunaj je tudi priključek za tuš, v notranjost še vrtljivi stoli. Za pot v Afriko so uredili tudi stalno dvignjeno ležišče, pod katerim bo veliko prostora za prtljago in rezervne dele. Foto: Seos Africa

Utrinek s prve testne vožnje po obnovi vozila. Foto: Seos Africa

Pot do Sierre Leoneja: 17 dni in 8.235 kilometrov



Trojico čaka v začetku prihodnjega leta prava avantura. Reli Budimpešta-Bamako bo dolg 8.235 kilometrov. 31. januarja bodo štartali v madžarski prestolnici, nato jih pot v prvi tridnevni maratonski etapi (3.799 kilometrov) vodi prek Slovenije vse do Gibraltarja.



Tam bodo s trajektom odpluli do Maroka, nato pa bodo vozili še ob celotni zahodni afriški obali do Sierra Leoneja. 16. februarja bo v cilj v mestu Freetown. Še nikoli ni ta prireditev gostovala tako nizko v Afriki.

Povprečno bodo vsak dan prevozili več kot 500 kilometrov

Organizatorji že od samega začetka izpostavljajo nekdanji afriški duh relija Dakar. Trasa je danes druga, prav tako so neprimerljivi stroški. Enako pa je doživetje afriške celine, pridih avanture in preizkušanje lastnih meja. V povprečju bodo vsak dan prevozili 514 kilometrov.

»To je največji amaterski vztrajnostni reli na svetu, ki ima močno izpostavljeno tudi dobrodelnost. Vsi v karavani se bomo po najboljših močeh potrudili, da v vasi pripeljemo najrazličnejše materialne dobrine, od oblačil do šolskih potrebščin in podobno. Poznamo nekaj znancev, ki so na tej prireditvi v preteklosti s podobnimi vozili že sodelovali. Mi smo se za prijavo odločili nekega dne ob pijači. Vplačali smo prijavnino in od tam ni bilo več poti nazaj.«