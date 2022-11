Trije kupci Porscheja, ki podirajo tabuje #foto

Porsche je električnega taycana začel izdelovati pred dobrimi tremi leti, zdaj pa so izdelali jubilejni stotisoči avtomobil. Prodaja taycana je zaradi težav z dobavami sestavnih delov sicer rahlo upadla.

Letos so jih v prvih devetih mesecih kupcem predali dobrih 25 tisoč, kar je bilo 12 odstotkov manj kot v enakem obdobju lanskega leta. To je približno enak prodajni izkupiček kot pri modelu panamera. Porsche je v tem obdobju predal 30 tisoč modelov 911 ter - za primerjavo - kar 59 tisoč macanov in 66 tisoč cayennov.

Jean-Hubert Revolon svojega taycana uporablja tudi za redne službene poti. Foto: Porsche

Pri Porscheju so razkrili še podatke o treh lastnikih taycana, ki so z njim prevozili še posebej veliko kilometrov. Tak je primer francoskega podjetnika Jeana-Huberta Revolona, ki je taycana 4S kupil sredi avgusta leta 2020 in do danes z njim prevozil že 188 tisoč kilometrov. Revolon prihaja iz okolice Lyona in se pogosto vozi v sosednje države, pri tem pa dnevno prevozi tudi do 1.200 kilometrov.

Podoben je primer Guillaumeja Takvoriana, farmacevta iz Marseilla. Od leta 2020 je na službenih poteh s taycanom 4S opravil 113 tisoč kilometrov. Takvorian ima poleg taycana tudi klasičnega porscheja 911.

Poleg obeh Francozov so pri Porscheju izpostavili še Markusa Kreutla, ki je pri Porscheju zadolžen za načrtovanje karoserij avtomobilov. V enem letu je s taycanom prevozil 134 tisoč kilometrov. Med Zuffenhausnom in Slovaško je dnevno prevozil tudi do 1.500 kilometrov.

V dveh letih je francoski podjetnik s taycanom 4S prevozil 188 tisoč kilometrov. Foto: Porsche

Foto: Porsche