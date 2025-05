Tri dni po požaru na Vrhniki: žalostni prizori, velika škoda, pomoč že zbirajo #video

Ogenj je uničil ta dirkalni peugeot 306. Foto: Aljaž Jež Po nekaj dneh se kažejo razsežnosti ponedeljkovega nočnega požara pri Vrhniki. Kot smo že pisali, je bilo v uničenem poslopju tudi nekaj osebnih in dirkalnih avtomobilov bratov Domen in Aleksander Buh.

Poleg delavnice, orodja in opreme sta zgorela tekmovalna peugeot 306 in peugeot 106, ob tem pa še fiat punto abarth in renault 5 GT turbo. V času požara sta bila na srečo drugje parkirana prav tako tekmovalni peugeot 205 in peugeot 206 – s tem je še en dan prej na gorski dirki v Avstriji vozila Maja Šketelj.

Zveza za avtošport zbira prostovoljna sredstva

Dan po požaru sta Buhova s prijatelji čistila prizorišče, nacionalna zveza za avtošport AŠSLO pa je uredila ustrezni račun TRR za nakazila pomoči fantoma.

Podatki za nakazilo donacije:

Zveza za avto šport Slovenije - AŠ SLO

SWIFT: SI56 0700 0000 3851 378 (GB d.d.)

Namen: Pomoč po požaru – Buh

Koda namena: CHAR

Sklic: SI 99

Sredstva se zbirajo do 30. junija 2025

Že drugi nesrečni požar za avtošportnike v zadnjih mesecih

To je že drugi tak primer zbiranja pomoči avtomobilskim športnikom letos. Pozimi je zgorela delavnica z avtomobili Janu Mraku na Vojskem nad Idrijo. Zanj so prek zveze nazadnje zbrali 15 tisoč evrov pomoči.

Vzrok za nastanek požara še ni znan ter je predmet ogleda, nadaljnjega zbiranja obvestil in kriminalistično-forenzične preiskave. Policisti bodo o vseh zbranih obvestilih in ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

