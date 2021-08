Tretje največje pristanišče zaprto že več kot teden dni: vpliv bomo čutili tudi v Sloveniji

Cene prevoza tovora s tovornimi ladjami so v zadnjih dveh letih poletele v nebo, saj od izbruha epidemije covid-19 prihaja do zaprtij ključnih pristanišč, zapor in težav z dobavo, ker kitajske tovarne ne zmorejo dohajati tempa naročil. Težavam ni videti konca, saj so zaradi enega pozitivnega delavca pred osmimi dnevi zaprli po prometu tretje največje kontejnersko pristanišče na svetu. Pred pristaniščem se nabira zastoj tovornih ladij, ki se z vsakim dnem povečuje. Težave se bodo sčasoma poznale povsod po svetu, saj zaradi dražjih cen prevoza (ki še rastejo), dobavitelji dvigujejo ceno produktov, posledično pa se bodo podražili tudi predmeti na policah naših trgovin.

Že junija so se po začetnem okrevanju prometa začele kazati težave. Najbolj aktivno ameriško pristanišče v Los Angelesu je namreč v tem času začelo beležiti padec števila kontejnerjev. Glavni krivec je zaprtje pristanišča Jantian, kjer je prišlo do izbruha okužb z novim koronavirusom. Na začetku avgusta je zaradi enega okuženega delavca, ki so mu okužbo potrdili na delovnem mestu, delno zaprlo vrata tovornim ladjam pristanišče Ningbo-Džoušan. Gre za tretje največje pristanišče na svetu (večja sta le pristanišči Šanghaj in Singapur) in največje kontejnersko pristanišče po prometu.

Na razkladanje čaka tudi 141 tovornih ladij

Pristanišče Ningbo leži med Šanghajem in Hongkongom, zato se je tam že nabrala množica tovornih ladij, ki čakajo na raztovarjanje. Zaradi okužbe so upravljavci pristanišča zaprli tretjino pristanišča, med njimi tudi najpomembnejši terminal Meišan.

V povprečju je pred mestom in pristaniščem Šiamen zasidranih šest ladij. V toreK se je ta številka povečala na 24, na celotnem območju med pristanišče Šanghaj in Ningbo pa je trenutno zasidranih 141 ladij, kar je 60 več kot v najbolj zasedenih dneh. Večina upravljavcev tovornih ladij je te že začela preusmerjati v sosednja pristanišča, a zaradi tega so ta preobremenjena in prihaja do zastojev, strmo pa pada tudi količina pretovorjenih kontejnerjev. Sosednja pristanišča se tako v zadnjem tednu ukvarjajo s težavami, kot so preobremenjenost in rekordne vrednosti v prometu.

Cena ladijskega prevoza je bila tako visoka nazadnje leta 1973, a po zdajšnjih indicih bo dvigovanje cen kmalu preseglo tudi raven izpred petdesetih let. Foto: Samsung Heavy Industries

Kdaj bodo zaprli še druga pristanišča?

Številni se bojijo, da se bo širjenje okužb nadaljevalo v drugih pristaniščih po svetu, kar bo še ohromilo ladijski promet. Že tako omejen prevoz elektronike, sestavnih delov in drugih elektronskih naprav bi postal še bolj otežen in številčno omejen. Ladjarji se že pripravljajo na nove omejitve in ovire. Podjetje Jang Ming Marine Transport je že opozorilo naročnike prevozov, naj preverijo stanje v pristanišču, kjer bodo nalagali kontejnerje. Maersk je recimo vse ladje, ki so napotene na terminal Meišan, že preusmeril drugam, in se bodo ves ta mesec izogibali tega terminala.

Na trgu že prihaja do umazanih iger

Analitiki pričakujejo, da se težave v pristaniščih še ne bodo umirile, in v prihodnjih mesecih bi lahko prišlo še do večjih zaprtij predvsem ogromnih kitajskih pristanišč. Foto: Reuters Michael Every, vodja raziskav azijsko-pacifiških finančnih trgov pri Rabobank, je poudaril, da bo različica virusa delta povzročala omejitve in zapore najbolj obremenjenih kitajskih pristaniščih. Ta različica hromi tudi proizvodnjo v Vietnamu in na Tajskem, težave z dobavami pa se bodo še povečevale. Kot je poudaril, prihaja celo do umazane igre, kjer ladjarji tovor dostavijo le ob dodatnem plačilu, manjša podjetja in države pa pomikajo proti dnu seznama naročnikov. Ladje prav tako ne želijo prevzeti kontejnerjev z nekaterih lokacij.

Kaj je posledica vsega tega? Cena astronomsko visokih prevozov z ladjami še ni bila tako visoka po letu 1973, in zaradi zapor pristanišč, ozkega grla v proizvodnji in težav z dobavami se bo po napovedih ta še dvigovala. Druga posledica je tudi dvig cen za potrošnike, saj morajo trgovine, prodajalci in podjetja plačati višje vsote za dobavo blaga.

Anton Posner iz podjetja Mercury Resources je opozoril, da številna podjetja, ki upravljajo ladje, dodajajo k pogodbam kot zavarovanje že tako imenovane klavzule covid. Z njimi se zavarujejo, da ne bodo plačala stroškov ali kazni zaradi zamud pri dobavi zaradi težav, povezanih z epidemijo covid-19.