Tragedija na slavni stezi: v množičnem trčenju umrl turist

Zloglasni Nordschleife je zahteval še eno žrtev, tokrat celo med priljubljenimi turističnimi vožnjami. V ovinkih na stezi, ki je dirke formule ena gostila do leta 1976 in slavne nesreče Avstrijca Nikija Laude, je užival tudi voznik porscheja 911 GT3. Avtomobilu pa je začelo iztekati olje, in ko je opazil okvaro, je ob stezi ustavil in počakal na pomoč vlečne službe.

Zaradi razlitega olja je bila steza kot drsalnica

Ta je prišla do njega in se posvetila umiku porscheja, očitno pa jim teh del kljub nedavni digitalizaciji steze ni uspelo dovolj učinkovito sporočiti preostalim udeležencem na stezi. Težava je bilo tudi razlito olje na stezi, ki je zato postala prava drsalnica. V tovornjak avtovleke je tako priletel voznik mazde MX-5. Vanj se je zaletel s tako hitrostjo, da se je zarinil pod prikolico, avtomobil pa so zajeli plameni. Voznika niso mogli rešiti iz avtomobila in je v nesreči umrl.

Po poročanju nemških medijev je bilo v trčenju udeleženih deset avtomobilov. Še pet preostalih udeležencev je bilo huje poškodovanih.