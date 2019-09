Toyotina ''terenska'' nadgradnja za corollo #foto

Vse bolj zanimiva nadgradnja

Corolla trek vstopa v vse bolj priljubljen segment, kjer kupci karavansko uporabne modele raje vidijo odete v terenske dodatke. Tokrat so Japonci poleg drugačne maske hladilnika, plastičnih obrob, 17-palčnih platišč, meglenk in zatemnjenih zadnjih stekel, corollo trek opremili še z dva centimetra višjim vzmetenjem.

Nekaj sprememb je tudi v notranjosti. Sedeži so oblečeni v dvobarvno kombinacijo, armaturno ploščo krasijo dodatki iz lesa in na pragove dodane so oznake trek. Na seznamu serijske opreme je še 7-palčni voznikov zaslon in večopravilna enota enake velikosti.

Tako kot pri običajni corolli bosta pogonski sklop sestavljala 1,8-litrski in dvolitrski hibridni pogonski sklop.

Foto: Toyota

