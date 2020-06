To je temelj skupnosti slovenskih voznikov in voznic

Slovensko cestno omrežje obsega okrog 39 tisoč kilometrov cest, od tega je nekaj manj kot 6.000 kilometrov glavnih in regionalnih cest. Le kaj bi bili avtomobili brez cest ? Najverjetneje nekaj podobnega kot hrana brez želodca. Slovenija premore široko paleto slikovitih cest, ki kar kličejo po tem, da se ustavimo, stopimo ven in občudujemo razglede. Ceste so piedestal raznolikih spominov in nedvomno pišejo ter ustvarjajo zgodbe bodisi v utripu vsakdana po ustaljenih poteh, ki jih oblikujejo naše obveznosti, bodisi v tistih poteh za užitek, ko se odpravljamo na krajše ali daljše izlete.

Cesta na Mangartsko sedlo je najvišje ležeča cesta v Sloveniji, saj se konča na nadmorski višini 2055 metrov. Od odcepa pred mejnim prehodom Predel je dolga dvanajst kilometrov, pelje skozi pet predorov in poleti pomeni pravo doživetje za množico obiskovalcev, saj se z mejnega grebena odpirajo prekrasni razgledi naokoli, greben pa je tudi izhodišče za izkušene gornike, ki se podajo na vrh Mangarta. Foto: Gettyimages

Regia Group, ki spada med vodilna podjetja za opravljanje tehničnih pregledov in registracij motornih vozil v Sloveniji, pozna ceste tako ali drugače do obisti. Predstavljajo se z novim kreativnim projektom in e-revijo Zgodbe s ceste. Nova, brezplačna e-revija je zanimiv priročnik in obvezno čtivo za vse tiste, ki ljubijo čvrst oprijem volana, rezek vonj bencina in neskončne možnosti poti, ki jih raziskujemo z jeklenimi konjički. E-revija Zgodbe s ceste, ki se je premierno digitalni javnosti predstavila letošnjo pomlad, na enem mestu ponuja dobro, kakovostno ter raznoliko branje, namenjeno voznikom in udeležencem v cestnem prometu. Regia Group prek nove brezplačne e-revije Zgodbe s ceste v vseh letnih časih (izd ana bo spomladi, poleti, jeseni in pozimi) z vami deli doživetja voznikov, zanimive intervjuje, sezonske ugodnosti za vaš avto, najnovejše trende avtomobilizma in vam pomaga z uporabnimi triki. Pri Regia Group se zavzemajo za obveščanje o nasvetih za varno vožnjo, delijo kreativne namige za prosti čas in iščejo zgodbe izjemnih posameznikov, povezanih z avtomobilističnim svetom. Obenem širijo koristne informacije ter uporabne trike, povezane z nakupi in vzdrževanjem jeklenih konjičkov. Postanite del skupnosti tudi vi, prenesite brezplačno e-revijo Zgodbe s ceste! S prenosom brezplačne e-revije Zgodbe s ceste sodelujete tudi v nagradni igri. Osvojite lahko priljubljeni električni skiro Kick ali pa se z osvojenimi vstopnicami zapeljite po novi stezi za karting WOOP v Ljubljani.

Ceste v Vipavski dolini ponujajo številne slikovite razglede, doživetja, spomine in zgodbe. S klikom na fotografijo si zagotovite brezplačen dostop do unikatnih Zgodb s ceste, ki jih ponuja Regia Group. Foto: Gettyimages

Ni ga čez branje odličnih zgodb, ki nam nekaj "dajo". Ki nas navdihnejo in ki jih "požiramo", prebiramo z največjim užitkom. Je tako? Vsebina prve izdaje je resnično pestra, kakovostna in raznolika. Poleg velikega intervjuja z najboljšo slovensko dirkačico Nino Jerančić je v njej še veliko vsebin, ki vas bodo posedle na udoben fotelj in s katerimi boste čas nedvomno preživeli kakovostno. Tudi z najaktualnejšo temo ta hip, vsaj zdi se tako – idejami za izlete in preživljanje prostega časa v naši državi.

Najboljši način, da spoznate skrite (in manj skrite) kotičke v državi, je zagotovo potovanje in raziskovanje z avtomobilom, avtodomom, kakorkoli hočete. Slovenija je res majhna država, a preseneča s številom znamenitosti in naravnih lepot. Osupljiva narava, dih jemajoče poti, čudoviti razgledi in spokojnost so le nekatere izmed stvari, zaradi katerih bo vaše raziskovanje Slovenije zares nepozabno.

Top izleti po Sloveniji Danes raziščite predloge enodnevnih izletov, jutri pa se s svojim jeklenim konjičkom odpravite proti destinaciji, na katero ste verjetno že pozabili.

#Fotogenične Hrastovlje in grad Socerb

Ko pomislite na Obalo, imate zagotovo v mislih sprehod nekje med Koprom in Portorožem. Za spremembo se na poti na morje ustavite v Hrastovljah. V kamniti lokalni cerkvi si oglejte freske, ki jih verjetno poznate pod imenom Mrtvaški ples. Ne spreglejte tudi gradu Socerb, ki s svojo čudovito panoramo ponuja nepozaben pogled v dolino in je magnet za vse, ki lovijo osupljive fotografije za Instagram. V gradu najdete tudi Sveto jamo, v kateri naj bi po izročilu dve leti prebival puščavnik, sveti Socerb. Očarljivo!

Foto: Regia Group

#Pohorje za vso družino

Ko se ne morete odločiti, ali bi ustregli otrokom in jih peljali novim doživetjem naproti ali naredili nekaj zase in si napolnili prazne baterije, je čas za obisk Rogle. Medtem ko se otroci zabavajo na Zlodejevi pravljični urici, si vzemite trenutek zase in se odpravite v Energijski park. Nato se skupaj odpravite na Pot med krošnjami, kjer se boste sprehodili po kar kilometer dolgi poti med krošnjami dreves. Nepozabno!

Foto: Regia Group

#Vijuganje med vinogradi sončne Vipavske doline

Vedno sončna Vipavska dolina šele v zadnjem času postaja prepoznavna po svojih lepotah. Ste vedeli, da jo je Lonely Planet uvrstil med deset top krajev v Evropi? Dolino obiščite na prekrasen sončen dan. Svoje potovanje začnite v Vipavi - zapeljite se po Vipavski vinski cesti ter okušajte in spoznavajte bogastvo vipavskih vin -, dan pa končajte v čudovitem Vipavskem Križu. Dogovorite se lahko tudi za organiziran vodeni izlet, na katerem boste z lokalnim vodnikom spoznavali lepote doline. Tistim, ki hrepenite po nečem dejavnejšem, predlagamo vožnjo s kolesom po okoliških vaseh. Drugačno!

Foto: Nea Culpa (www.slovenia.info)

#Gremo pod zemljo – Rudnik Mežica

Ko vremenska napoved kaže kislo vreme, nikar ne ostajajte doma. Še vedno lahko izkoristite dan ter se odpravite v muzeje in rudnike, kjer se je čas ustavil in ki jim vreme ne more do živega. Odpravite se v podzemlje Pece in si oglejte Rudnik Mežica na Koroškem. Oglejte si ga z vlakom, kolesom ali celo kajakom. Tudi mlajši del družine se bo zabaval, saj je pred vhodom v rudnik doživljajski park, kjer se lahko srečate z dinozavri, kraljem Matjažem in pravim rudarskim kotičkom. Magično!

Foto: Podzemlje Pece

#Na ležerno kavico v srednjeveški Piran

Srednjeveško mestece, ki mu je v preteklih stoletjih značilen arhitekturni pečat pustila bližina mogočnih Benetk, nedvomno spada med najbolj slikovita, ohranjena in pristna sredozemska mesta. Začnite dan z najboljšo kavico tik ob morju, podajte se v odkrivanje številnih kulturnih znamenitosti, naužijte se morskih valov ter dan končajte s sprehodom po ozkih tlakovanih ulicah vse do enega najlepših razgledov z vrha piranskega obzidja. Na vsakem koraku med ozkimi ulicami, polnimi raznovrstnih umetnin, boste lahko prepoznali globoko zakoreninjeno tradicijo solinarstva Piranskega polotoka.

Foto: Regia Group

#V Kekčevo deželo po nove dogodivščine

Kdor vesele pesmi poje, gre po svetu lahkih nog. V čudovitem objemu gora odkrijte pravljično Kekčevo deželo. V družbi Kekca, tete Pehte in hudobnega Bedanca vas čaka pustolovščina, prek katere boste spoznali velik del slovenske kulture. Tematski park je primeren za vso družino. Mlajše člane bo očarala zgodba brezčasnih junakov, bolj zreli del družine pa bo zagotovo popadla neustavljiva nostalgija. Iz Kranjske Gore se lahko odpravite tudi na spust po divjih brzicah Soče, gorsko kolesarjenje ali pa na ogled Julijskih Alp iz višin, ki jih omogoča samo jadralno padalo.

Foto: Gettyimages