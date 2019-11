To je še drugi audi, ki sledi zgledu Tesle #foto

Po e-tronu quattru je zdaj tu še e-tron sportback. Oba sta enako dolga, široka in težka in do stebrička B dejansko identična.

Po e-tronu quattru je zdaj tu še e-tron sportback. Oba sta enako dolga, široka in težka in do stebrička B dejansko identična.

Audi predstavlja svoj drugi električni avtomobil, ki je dobil kupejevsko oblikovan zadek in številne izboljšave za daljši doseg v primerjavi z e-tronom quattro. Sportback bo imel doseg do 446 kilometrov.

Na avtomobilskem salonu v Los Angelesu je Audi nadaljeval svojo pot na področju elektromobilnosti. Po e-tronu quattru je zdaj tu še e-tron sportback. Oba sta enako dolga, široka in težka in do stebrička B dejansko identična. Enake so tudi zadnje luči, zadnji odbijač in spodnji del stranskih vrat. Nov je kupejevski zadek, ki linijo strehe povzema po audiju A7.

Foto: Audi Številne izboljšave za večji električni doseg

V primerjavi s prvim električnim športnim terencem so pri sportbacku izboljšali aerodinamiko, vključili so možnost izklopa sprednjega pogona, izboljšali so zavorne ploščice, dve vodni črpalki za hlajenje baterije so zamenjali za samo še eno in zato lažjo, povečali pa so tudi uporabni del kapacitete baterije.

Najzmogljivejši e-tron sportback 55 tako nudi do 446 kilometrov dosega (po standardu WLTP). Ta ima baterijo s kapaciteto 95 kilovatnih ur (razpoložljivih je 86,5 kilovatne ure), sistemska moč obeh motorjev pa zagotavlja sistemsko moč 256 kilovatov in 561 njutonmetrov navora. Z dodatno možnostjo boost lahko zmogljivost pogona naraste celo na 300 kilovatov in 664 njutonmetrov navora.

Novost: digitalni matrični žarometi LED

Tehnološko najpomembnejša novost tega avtomobila so prvi digitalni matrični žarometi LED. Ti povzemajo zasnovo video projektorjev, ki pa je razbita v 1,2 milijona mikro zrcal. Vsako med njim lahko s pomočjo elektrostatičnega polja nagibajo do pet tisočkrat v sekundi. Svetloba lahko izrisuje črte, se prilagaja menjavi prometnih pasov, opozarja pešce in v primeru parkiranega vozila tudi izvaja svetlobne projekcije. Do sredine prihodnjega bo imel voznik na voljo pet različnih svetlobnih pozdravov, ki se bodo projecirali na steno ali na tla.

