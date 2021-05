To je razlog, zakaj ta avtomobilska znamka že leta spada na vrh lestvice zanesljivosti

Toyotina vozila se tradicionalno uvrščajo na sam vrh lestvic zanesljivosti, kar je pomemben razlog, zakaj se kupci odločajo za nakup. Da bi jih nagradili za njihovo zvestobo , Toyota s svojimi inovativnimi servisnimi storitvami skrbi, da je njihova vožnja še bolj brezskrbna, ne glede na to, ali gre za nova vozila ali vozila, stara do 10 let.

10 let brez skrbi

Po treh letih tovarniške garancije zdaj ni razloga, da ne bi nadaljevali v enakem slogu v sklopu novega programa Toyota Relax. Zadostuje, da svojo Toyoto še naprej redno servisirate v pooblaščeni mreži, Toyota pa bo poskrbela, da vam ne bo treba skrbeti za mehanske, elektronske ali električne okvare komponent vozila, ki jih je mogoče pripisati napakam pri proizvodnji oziroma vgradnji. Brezplačno popravilo vključuje stroške dela, originalne nadomestne dele in komponente ter elemente in materiale, ki se uporabljajo v uradni Toyotini prodajno-servisni mreži.

Seveda potrošne komponente, kot so pnevmatike, zavore in podobno, ter denimo tresenje, ki ga povzročajo necentrirane pnevmatike, oziroma škoda, nastala zaradi zunanjega delovanja ali malomarnosti, v program Toyota Relax* niso vključeni. Dobra novica je, da je program vezan na konkretno vozilo in številko šasije, zato se prenese na novega lastnika, kar je odlično jamstvo za dobro prodajo, obenem pa tudi varen nakup.

Kako sem lahko del tega?

Vaša Toyota mora biti mlajša od 10 let in imeti manj kot 160.000 prevoženih kilometrov. V tem primeru je dovolj, da vozilo odpeljete na redno vzdrževanje, po katerem začne veljati program Toyota Relax, ki traja en servisni interval, običajno 12 mesecev ali 15.000 km (kar nastopi prej). Preprosto povedano, dokler svojo Toyoto redno servisirate, ste povsem brez skrbi.

Revolucionarni program Toyota Relax omogoča celo desetletje brezskrbnosti za volanom.

3 leta pomoči na cesti, 3 leta tovarniške garancije: zaupanje v lasten proizvod

Kaj pa, če? Natočim napačno gorivo, zaklenem ključe v vozilo, mi poči pnevmatika v nedeljo zvečer ... Brez skrbi, na voljo je Toyota EuroCare, 24-urna brezplačna pomoč na cesti za vsa nova vozila v času trajanja garancije proizvajalca (3 leta ali 100.000 km), ki se aktivira s klicem na brezplačno številko 0800 22 22 22. Na voljo v Sloveniji ali tujini. Še več, velja v kar 40 evropskih državah.

Celovita tovarniška garancija je najboljše jamstvo zaupanja v lasten proizvod. Toyota ponuja tovarniško garancijo za tri leta (ali 100.000 km, kar nastopi prej) za vsa vozila, s katero so zajeti vsi najpomembnejši sklopi na vozilu, pod pogojem, da je vozilo redno vzdrževano v skladu s servisnim intervalom.

10 let garancije na hibridno baterijo: okolju prijazen pristop na dolgi rok

Nova Toyotina hibridna vozila imajo tovarniško garancijo na hibridne komponente za tri leta oziroma 100.000 km (kar nastopi prej). Po tem lahko z brezplačnim preverjanjem stanja hibridnega sistema poleg rednega servisa podaljšate garancijo na hibridno baterijo za 1 leto ali 15.000 km (kar nastopi prej), in tako naprej, vse dokler vozilo ni staro 10 let.

Toyota je z več kot 20-letnimi izkušnjami vodilna znamka na področju hibridov.

12-letna garancija na prerjavenje

Sijaj, ki ostane

Za vsa nova vozila veljata 12-letna garancija na prerjavenje od znotraj navzven, in sicer ne glede na število prevoženih kilometrov, ter triletna garancija na lak, prav tako brez omejitve števila prevoženih kilometrov.

Brez skritih stroškov

Glede servisa in vzdrževanja so za Toyoto izjemno pomembni preglednost in čisti računi. Zato so preglednice s stroški vzdrževanja izobešene na vidnih mestih v vseh pooblaščenih servisih. Na ta način so kupci vnaprej seznanjeni s stroški popravila in stroški rednega servisa, s čimer se možnost neprijetnih presenečenj zaradi nastalih stroškov zmanjša na najmanjšo možno mero. Da bi zagotovili kar največje zadovoljstvo strank, se uporabljajo samo originalni deli in oprema najvišje kakovosti.

Mobilna aplikacija MyT

Po nakupu nove Toyote morate na svojo pametno napravo najprej namestiti novo Toyotino mobilno aplikacijo MyT. Na ta način ne prihranite samo časa in denarja, temveč lahko s komuniciranjem s svojim novim jeklenim konjičkom lažje načrtujete potovanja oziroma storitve, vedno veste, kje ste, optimizirate vožnjo in celo prejmete analizo načina vožnje drugih uporabnikov.

Skrita povezava med vami in Toyoto vas nadgradnjo prek funkcije Vehicle Movement Alert, ki lastnika obvesti o vsakem nepooblaščenem zagonu vozila, ščiti tudi pred morebitno krajo. Aplikacija je na voljo za operacijska sistema Android in iOS.

Vse informacije o vozilu so vam zdaj na voljo na zaslonu mobilnega telefona. S pomočjo mobilne aplikacije MyT bo vaša povezanost s Toyoto dosegla novo raven, vsakodnevni opravki pa bodo hitrejši in lažji.

NAJDI MOJE VOZILO (Find my car)

Funkcija je glede koristnosti primerljiva s funkcijo Najdi moj telefon, omogoča pa tudi deljenje lokacije z družino in prijatelji.

OPOMNIKI ZA VZDRŽEVANJE (Service Reminders)

Glede na dejansko število prevoženih kilometrov vozila prejmete pravočasne opomnike za servis.

POŠLJI V VOZILO (Share To Car)

Pot, ki ste jo v miru načrtovali doma, pošljite neposredno v navigacijski sistem svoje Toyote.

TRENER ZA HIBRIDE (Hybrid Coaching)

Virtualni trener, ki vas bo nagradil z manjšo porabo.

PODATKI O VOŽNJI (Driving Data)

Vse informacije o preteklih vožnjah na enem mestu.

OD VOZILA DO VRAT (Car To Door).

Prenesite del svoje poti iz navigacijskega sistema v vozilu na svoj pametni telefon.

Spletno naročilo na servis

Je za vas obisk servisa izguba časa ali pa preprosto neradi opravljate telefonske klice? Nič hudega, Toyota že nekaj časa ponuja izjemno enostavno spletno naročanje na servisne storitve. Svoj termin lahko rezervirate 24 ur na dan, sedem dni v tednu, po končanem postopku pa boste prejeli potrdilo o rezervaciji termina. Vse, kar morate storiti, je, da obiščete www.toyota.si/online-service-booking, izberete storitev, želeni servis in termin, ki vam ustreza, ter potrdite rezervacijo.

Spletno naročanje na servis je del aplikacije MyT, storitev pa je mogoče uporabljati tudi tako, da neposredno obiščete navedeno spletno stran. Seveda pa vas bo Toyota tudi opomnila 24 ur pred izbranim terminom.

*Podrobnosti o kritju in delih, vključenih v program, preverite v pogojih programa Toyota Relax pri vseh pooblaščenih centrih Toyota.