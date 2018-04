To je novi ford focus, lahko užene VW golfa? #foto

Novi focus v Fordovo modelno paleto prinaša oblikovno svežino in se opira na napredne tehnologije, ki ga postavljajo v sam vrh segmenta. Lažji, okretnejši in s številnimi različicami bo nagovarjal širši krog kupcev, ki pa bodo morali zanj odšteti nekaj več denarja.

Protiudarec športnim terencem

Številni segmenti se z vsemi štirimi upirajo vse večjemu povpraševanju za športnimi terenci in križanci, a to ne pomeni, da so proizvajalci obupali nad razvojem avtomobilov, ki so nekoč kraljevali na cestah. Ford je pljunil v roke in novo generacijo pripravil na spopad s srednjevelikimi križanci.

Kombilimuzina se je preselila na novo arhitekturo C2, ki izboljša prostorno v potniški kabini, poveča varnost in pripomore k boljši aerodinamiki ter porabi goriva. Medosje je v primerjavi s predhodnikom daljše za 53 milimetrov, hkrati pa k prostornejši potniški kabini pripomoreta oba krajša previsa in je torzijsko trši za 20 odstotkov. Nov obraz nima le lepotni funkcije, temveč pripomore k boljši aerodinamiki. Koeficient zračnega upora se je spustil na 0.25 oziroma na 0.27 pri kombilimuzini. Po podatkih tovarne so to najboljše vrednosti v razredu, s pomočjo 88 kilogramov manjše mase pa se je znižala povprečna poraba goriva in zmanjšale emisije CO2 za 10 odstotkov. Foto: Ford

Foto: Ford

Foto: Ford

Kopičenje varnostno-asistenčnih sistemov

Ford je novo generacijo focusa opremil s prilagodljivim aktivnim tempomatom s funkcijo stop, sistemom za nenamerno menjavo voznega pasu z aktivnim vzdrževanjem vozila na cesti. Za varnost skrbijo še novi prilagodljivi žarometi, ki svetijo v zavoj in se prilagajajo gledena razmere v prometu s pomočje kamere ter prepoznajo obcestne elemente 65 metrov daleč.

Med druge napredne bonbončke sodijo projecirni zaslon, izboljšana parkirna asistenca, sistem za samodejno zaviranje s prepoznavo pešcev, opozorilnik za vožnjo v enosmerno cesto, zaviranje v primeru nesreče in pomoč pri manevriranju avtomobila ter s tem preprečevanju prometne nesreče. S pomočjo aplikacije FordPass Connect voznik preko pametnega mobilnika nadzoruje praktično vse funkcije avtomobila.

V notranjosti opazimo induktivno polnjenje, 8-palčni barvni zaslon na dotik s sistemom Sync3. Opcijsko je na voljo še 675-vatni zvočni sistem z desetimi zvočniki B&O.

Velika izbira motorjev in karoserijskih različic

Pri nas bosta na voljo dva bencinska agregata - litrski trivaljnik Ecoboost z 84, 99 in 123 ''konji'' in 1,5-litrski štirivaljnik Ecoboost z 148 in 180 ''konji''. Pri menjalnikih sta na voljo šest stopenjski ročni menjalnik in 8-stopenjski samodejni menjalnik. Močnejši Ecoboost ima sistem deaktivacije valjev, ki enega izmed njih deaktivira v 14 milisekundah,kar je dvajsetkrat hitrej kot človeški pomežik očesa.

Dizelsko stran zastopata 1,5-litrski in dvolitrski agregat. Prostorninsko manjši bo na voljo z 94 in 118 ''konji, na vrhu ponudbe pa prostorninsko večji dizel z 148 ''konji''

V Evropi bo na voljo focus limuzina in kombilimuzina, hkrati pa bo na voljo še terensko obarvana različica Active ter premijski Vignale. Najverjetneje bosta kmalu na voljo še športni ST in RS.

Foto: Ford

Foto: Ford

Foto: Ford