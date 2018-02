To je novi BMW X4 #foto

BMW je razkril drugo generacijo kupejevskega športnega terenca X4, ki je zrasel v vse ključne smeri in obenem od večjih modelov dobil napredne infozabavne, dinamične in varnostne elemente.

BMW bo novi X4 uradno predstavil na avtomobilskem salonu v Ženevi. Foto: BMW Podaljšali so tudi medosno razdaljo

BMW je po novi generaciji športnega terenca X3 zdaj razkril še drugo generacijo bolj kupejevsko zasnovanega X4. V primerjavi s predhodnikom je daljši za 8,1 centimetra, za 3,7 centimetra je širši, za malenkostne tri milimetre pa nižji. Pomemben je 5,4-centimetrski prirastek medosne razdalje. Bavarci so obenem maso avtomobila zmanjšali do 50 kilogramov.

Splošen napredek vozila, ki se navzven bistveno ni spremenil

Nemci avtomobila, ki je bil v prvi generaciji prav gotovo uspešen – prodali so jih namreč okrog 200 tisoč – bistveno niso spreminjali. Izboljšali so podvozje, še bolj športno in dinamično poudarili njegove zunanje linije in v notranjosti vgradili infozabavne in varnostne sisteme večjih modelov.

X4 ima serijsko žaromete LED, nekoliko nižje težišče, kolesa od 18 do 21 palcev, zadaj pa tudi serijske luči LED, dvojno izpušno cev in elektronsko dvižna zadnja vrata.

Foto: BMW

Foto: BMW

Kaj pa notranjost?

Vozniku pri BMW omogočajo 12-palčni zaslon z merilniki na instrumentalni plošči, na vrhu sredinske konzole pa lahko stoji do 10,25 palcev velik digitalni zaslon na dotik. Na voljo bo tudi upravljanje z ročnimi gestami.

Prtljažnik prinaša osnovno prostornino 525 litrov. Naslonjalo zadnjih sedežev je mogoče podirati v razmerju 40 : 20 : 40.

Drugo generacijo modela X4 bodo poganjali trije bencinski in trije dizelski motorji, ki bodo imeli moč od 135 do 265 kilovatov. Moč se na kolea prenaša prek osemstopenjskega samodejnega menjalnika, ki je serijski pri vseh X4. Enako velja tudi za štirikolesni pogon xDrive.