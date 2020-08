To je nova pridobitev ameriške mornarice #foto

Tradicionalna slovesnost ali pomemben javni dogodek bi v običajnih razmerah privabil na tisoče obiskovalcev. Sprva so nameravali predati USS Tripoli v Pensacoli na Floridi, a so zaradi epidemije covid-19 morali prirediti le manjšo slovesnost znotraj ameriške mornarice. Tripoli so predali v uporabo le z administrativnim sporočilom ameriške mornarice floti, posadka pa je dvignila zastavo in s tem potrdila predajo ladje.

Druga ladja v razredu America

USS Tripoli je druga amfibijsko jurišna ladja v razredu America, ki je v resnici derivat ladij iz razreda Wasp. Ta razred letalonosilk je bil opremljen s pristajalno stezo polne dolžine, mostom in hangarjem, kjer so bila parkirana letala za prevoz ameriških marincev z ladje do obale. Na njej je bil tudi potopljiv pomol za prevoz oboroženih vojaških in logističnih vozil - med njimi so lahko prevažali tudi 60-tonske tanke M1A1 Abrams.

USS America in navsezadnje tudi najnovejši USS Tripoli sta bila izdelana nekoliko drugače. Pri obeh so odstranili možnost prevoza marincev po morju ter v obratni smeri povečali velikost samega hangarja, nadgradili letalske podporne storitve in povečali količino goriva in orožja, ki ga lahko ladja prevaža.

S tem so omogočili, da lahko letalonosilka prevaža več jurišnih transportnih letal MV-22 Osprey, helikopterje za dvig velikih tovorov Sikorsky CH-53E Sea Stallion in oborožene helikopterje UH-1Y iter AH-1Z Cobra.

Foto: US Navy / Mornarica ZDA

Na njej je prostora za 1.687 marincev

Amfibijska letalonosilka USS Tripoli je prva jurišna ladja, na kateri lahko deluje F-35B. Na drugih letalonosilkah v razredu America ali Wasp to novo vojaško letalo ne more pristajati oziroma vzletati. Če bi jih želeli posodobiti, bi morali za prenovo vsake ladje nameniti 250 milijonov dolarjev (211 milijonov evrov). USS Bonhomme Richard so leta 2018 prenovili in pripravili za delovanje skupaj z novim letalom F-35B, a je to nesrečno letalonosilko pred nekaj tedni zajel požar in še ni popolnoma jasno, ali jo bodo pri ameriški mornarici sploh popravili.

Ta 260 metrov dolga letalonosilka ima nosilnost 43.745 ton in jo upravlja tisoč ljudi. Na njej je prostora še za 1.687 marincev in letal. Čeprav ladja ni opremljena z napadalnim orožjem, so pri mornarici poskrbeli, da se zna zelo dobro braniti v primeru napada. Na njej sta tako dve vrtljivi raketni ploščadi, dve raketni ploščadi Sea Sparrow, dve 20-milimetrski obrambni orožji in sedem brzostrelk kalibra 50.

Tripoli bo zasidran v pomorski bazi v San Diegu v Kaliforniji, čez nekaj let pa se mu bo pridružila še USS Bougainville, ki so jo začeli izdelovati leta 2019. Ime je Tripoli dobil po bitki, ko je leta 1805 enota ameriških marincev vodila napad na Derno (današnja Libija) v prvi tripolitanski vojni.

To je grafična ponazoritev USS Tripoli, najnovejše amfibijske letalonosilke v ameriški mornarici. Foto: US Navy / Mornarica ZDA

Foto: US Navy / Mornarica ZDA