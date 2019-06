To je nov najdražji športni terenec na svetu #foto

Velik, težak, tudi vizualno ne preveč lep in predvsem drag je karlmann king, nov najdražji SUV na svetu. A to očitno ne zmoti premožnih zemljanov, ki so že pričeli vplačevati naročila za vsaj 1,8 milijona evrov vredenega terenca.

Foto: Karlmann King

Foto: Karlmann King Naslednji Batmanov avto?

Karlmann king sloni na osnovi fordovega poltovornjaka F-550 in je vizualno povsem drugačen od vsega kar smo navajeni. Vsekakor je bolj atraktiven, kot let, toda na tej točki to niti ni pomembno. Proizvajalec je želel ustvariti videz diamanta, zato so pri izdelavi oporabili ogljikova vlakna. Tako so lažje oblikovali ravne ploskve in ostre robove, kljub temu se je končna masa ustavila pri petih tonah, saj je karlmann king blindiran.

Čeprav zna biti to presenečenje gromozansko gmoto kovine izdelujejo Italijani. Ja, narod, ki nam je dal lancio delto, alfo romeo 33 stradale in druge čudovite avtomobile.

Poganja ga 6,8-litrski desetvaljni motor s 6-stopenjskim samodejnim menjalnikom in štirikolesnim pogonom. Najvišja hitrost je omejena na 140 kilometrov na uro, točnih podatkov o moči, navoru in pospešku pa za zdaj ne vemo. Podatek o povprečni porabi goriva in izpustih CO2 pa navsezadnje pri takšnem tipu avtomobila niti ni pomemben.

V notranjosti neokusno razkošje

Notranjost je oblečena v najboljše materiale, ki so lahko različnih barv. Poleg zaslonov na dotik v tehnologiji 4K in igralne konzole Playstation 4 je potnikom na voljo še hladilnik s šampanjcem. Kupec lahko izbira med štirimi, šestimi ali sedmimi sedeži.

Vstopna cena znaša 1,8 milijona evrov, zato je karlmann king najdražji SUV na svetu. Neuradno pa je prvi kupec zanj s številnimi opcijami odštel več kot 3,1 milijona evrov.

Foto: Karlmann King

Foto: Karlmann King