Uradno: renault espace se vrača povsem drugačen

Espace je dobro znano ime tako v Franciji kot v Sloveniji. Espace je namreč pred skoraj 40 leti napisal pravila za enoprostorsko izkušnjo. V vseh teh letih so Francozi recept izpopolnjevali, pri zadnji generaciji pa so enoprostorsko filozofijo zalučali skozi okno in postavili nove temelje. Nastal je impozanten križanec med enoprostorcem in crossoverjem. Zdaj gredo še korak dlje, espace ne bo več enoprostorec, temveč samo še športni terenec.

Pri Renaultu obljubljajo udobno vožnjo za sedem oseb

Espace je pred štirimi desetletji stopal po neznani poti in obkrožen z izjemno togo in ozko usmerjeno avtomobilsko pokrajino enoprostorsko videnje znamke potisnil v mainstream. Ta recept so z vsako generacijo izpopolnjevali, pred sedmimi leti, ko je na ceste zapeljala zadnja generacija že močno pogledoval proti segmentu športnih terencev. Espace se bo preselil na novo arhitekturo CMF-CD in bo na voljo s petimi ali sedmimi sedeži.

Pri Renaultu pravijo, da se s šesto generacijo espaca začenja novo poglavje zgodbe. Novi SUV "bo utelešal revitalizacijo znamke Renault, hkrati pa sledil prejšnjim generacijam Espacea in jim ostal zvest, saj bo predvsem udoben, inovativen in na vrhuncu ponudbe vozil znamke Renault."