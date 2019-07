To je najhitrejši oklepni audi na svetu #foto

Oklepni avtomobili so ponavadi veliki terenci ali limuzine, ki so v večini primerov težki in težko vodljivi. Pri AddArmor so se odločili, da želijo temu narediti konec, zato so predstavili najhitrejši oklepni avto na svetu. Popolnoma predelani audi RS7 sportback doseže hitrost do 325 kilometrov na uro in je hkrati zmožen potnike zavarovati pred streli slovitega magnuma.

Audi RS7 sportback je že ob prihodu iz tovarne spoštovanja vreden športnik, ki navdušuje ljubitelje športnih avtov. Kljub temu so ga v roke vzeli pri APR ter iz štirilitrskega turboosemvaljnika iztisnili 567 kilovatov in 1.085 njutonmetrov navora. Zaradi večje moči se oklepni RS7 do stotice dejansko izstreli v 2,9 sekunde in doseže maksimalno hitrost 325 kilometrov na uro.

Pri podjetju AddArmor niso hoteli pokvariti zmogljivosti avtomobila, zato so namesto balističnega jekla uporabili polikarbonat. Ta je desetkrat močnejši kot jeklo in ima hkrati 60 odstotkov nižjo maso. Namestili so še posebna večslojna stekla iz polikarbonata in balističnega stekla.

Prirastek mase je vsega 91 kilogramov

Prirastek mase je vsega 91 kilogramov

Neprebojni oklep poviša maso avtomobila za vsega 91 kilogramov, RS7 pa še vedno dosega evropske standarde o zaščiti potnikov B4. To v praksi pomeni, da so potniki zaščiteni pred streli manjšega orožja. Avto je odporen tudi proti strelom znane pištole 44 magnum.

Poleg neprebojnega oklepa so avto opremili še z razpršilniki s solzivcem, po meri narejeno dimno zaveso in zvočnim udarom. Zunanjost krasijo še posebni svetilni elementi, pnevmatike "run-flat" in kljuke, ki ob prijemu sprožijo elektrošok. Ne manjkajo niti sistem za zaznavo eksplozivnih teles pod vozilom, 360-stopinjska nočna kamera in maske s kisikovimi jeklenkami.

V prtljažniku je poseben prostor za orožje, ki se ga odpre biometrično, posebno okovje pa ščiti hladilnik motorja, zato se je mogoče z avtom zaleteti v ovire.

Oklepni RS7 sportback stane 182 tisoč evrov, kar je približno 80 tisoč evrov več, kot stane serijski model.

