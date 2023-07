To je majhna nadloga, ki pa lahko pokvari dopust

Oglasno sporočilo

Do junija smo letos v Sloveniji namreč popravili že 4.300 vetrobranskih stekel, ob tem pa skupaj zamenjali še 10 tisoč stekel. Manjše poškodbe zvezdaste oblike na vetrobranskem steklu (radi jim rečemo pike ali zvezdice) najpogosteje povzročijo majhni kamenčki izpod koles avtomobilov. Zvezdica je videti nedolžno. A na slabi, morda celo makadamski cesti do vaše najljubše plaže bo počasi, a zanesljivo napredovala v večjo razpoko, ki ni samo nadležna, temveč tudi nevarna. Na to izrazito vpliva v temperaturi, ko na razgreto vetrobransko steklo apliciramo hladen zrak klimatske naprave.

Rešitev je hitro popravilo še pred odhodom na dopust. Pravzaprav je vetrobransko steklo vedno priporočljivo preveriti. Poškodba je lahko tako majhna, da jo brez natančnejšega pregleda težko opazimo. Popraviti jih je mogoče do približne velikosti kovanca za dva. In brez skrbi, to lahko opravite tudi tik pred odhodom, saj je rešitev hitra in preprosta.

Zakaj torej popravilo?

Popravilo ima v primerjavi z zamenjavo vetrobranskega stekla očitne prednosti. V novejših avtomobilih, ki imajo v steklu kamere in senzorje, je postalo pomembno to, da s tem ne posegamo v karoserijo in asistenčne sisteme. Popravilo je potem seveda tudi občutno hitrejše (le pol ure) in cenejše, obenem pa privarčujemo kar 90 odstotkov izpustov, ki bi jih sicer povzročili z menjavo vetrobranskega stekla.

Kaj se zgodi, če stekla ne popravim pravočasno?

Vetrobransko steklo pripomore h karoserijski trdnosti vozila, zato ni zanemarljiv podatek, da že malce poškodovano steklo izgubi do 34 odstotkov svoje trdnosti. Vožnja z veliko razpoko pa je lahko nevarna tudi zaradi slabšega pogleda na cesto. Še posebej zato, ker se svetloba na mestu razpoke odbija nepričakovano in lahko voznika v trenutku zaslepi.

Pri Carglassu smo sicer seveda pripravljeni na vse scenarije. Letos smo po menjavi vetrobranskega stekla opravili tudi že tri tisoč ponovnih kalibracij asistenčnih sistemov, s čimer se prepričamo o njihovem pravilnem in natančnem delovanju.

En stik, en podpis, en obisk Termin rezervirate s klicem na 082 804 804 ali prek spleta na carglass.si. Cenitev škode za zavarovalnico opravimo pri nas, dokumentacijo pa uredimo z enim podpisom. Na opravljeno storitev jamčimo z neomejeno garancijo, obdržite pa tudi tovarniško garancijo vozila.



