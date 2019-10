To je kralj avtomobilskega posla v Evropi, koliko zaostajajo Slovenci?

Emil Frey je z 830 trgovci največji avtomobilski trgovec, ki bo v prihodnje še okrepil svoj položaj tudi v Sloveniji. Švicarji so imeli lani 13,5 milijarde evrov prihodkov in obvladujejo trg v Evropi. Kdo je še v prvi deseterici najuspešnejših avtomobilskih trgovcev v Evropi in kako daleč so od nje oddaljeni Slovenci?

Kot smo že poročali, namerava švicarska poslovna skupina Emil Frey še povečati lastniški delež slovenskega avtomobilskega trga. Švicarji imajo v lasti podjetji P Automobili Import in C Automobili Import, ki skrbita za uvoz in prodajo vozil znamk Peugeot in Citroen, zdaj je Evropska komisija dala Švicarjem še zeleno luč za nakup podjetij Autocommerce (Mercedes-Benz, Smart) in AC Mobil (Honda, Mitsubishi).

Družbo je leta 1924 ustanovil Emil Frey. Takrat je bil star 26 let in zavestno je stopil na pot samostojnega podjetništva. Odprl je delavnico za popravilo avtomobilov in motociklov ter s tem lastno strast pretvoril v poklic. Z motocikli je bil tudi uspešen dirkač, pozneje pa je posel skupaj s sinom Walterjem uspešno razširil na široko storitvenih dejavnosti v avtomobilski industriji.

Dve leti na vrhu evropskega avtomobilskega trga

Danes velja družba Emil Frey za največjega avtomobilskega trgovca v Evropi, ki po obsegu lastne prodaje presega kar nekaj srednje velikih avtomobilskih proizvajalcev. Švicarji so lani prodali 450 tisoč novih avtomobilov, kar je skoraj toliko kot ves Seat in več od znamk, kot so Volvo, Mini, Jeep, Land Rover in podobno.

Emil Frey se je na vrh lestvice avtomobilskih trgovcev zavihtel predlanskim. Takrat so od holdinga Porsche iz Salzburga (ta je lastnik tudi družbe Porsche Slovenija, največjega avtomobilskega trgovca v Sloveniji) prevzeli 261 trgovcev (ti niso prodajali znamk koncerna Volkswagen). Tako so na vrhu prehiteli družbo Penske Automotive, evropsko izpostavo sicer ameriške avtomobilske trgovske verige.

Med avtomobilskimi znamkami je na evropskem vrhu Volkswagen, ki bo z novim ID.3 kmalu resneje začel svojo pot tudi na področju elektromobilnosti. Foto: Gregor Pavšič

Emil Frey lani s 13,5 milijarde evrov prihodkov

Emil Frey ima danes tako 830 posameznih trgovcev, ki skupno zastopajo 42 različnih znamk. Lani so skupaj prodali 450 tisoč novih avtomobilov (od tega 150 tisoč v trgovini na debelo) in še dodatnih 200 tisoč rabljenih avtomobilov. Prihodki Švicarjev so lani narasli kar za 22 odstotkov na skupno 13,5 milijarde evrov.

Prvih 50 najuspešnejših trgovcev v povprečju zastopa kar 15 različnih znamk in ima uspešno razmerje prodaje novih in rabljenih avtomobilov. Prva petdeseterica je zagotovila 12 odstotkov celotne prodaje na avtomobilskem trgu v Evropi.

Deset največjih avtomobilskih trgovcev v Evropi (po prihodkih) v 2018:

Št. znamk Št. trgovcev Skupaj prodanih Prihodki Emil Frey Švica 42 830 650 tisoč 13,5 mrd. Penske Automotive ZDA 211 199 260 tisoč 7,9 mrd. Lookers VB 32 164 218 tisoč 5,5 mrd. Pendragon VB 21 177 256 tisoč 5,2 mrd. Arnold Clark VB 26 220 307 tisoč 4,8 mrd. Inchcape Europe VB 17 159 187 tisoč 4,7 mrd. AMAG Švica 7 154 143 tisoč 3,9 mrd. D'leteren Auto Belgija 8 24 123 tisoč 3,5 mrd. Vertu VB 23 120 158 tisoč 3,3 mrd. MoellerBil Norveška 5 68 83 tisoč 2,6 mrd.

Vir: Autonews Europe

V Sloveniji dva trgovca z več kot pol milijarde letnih prihodkov

V Sloveniji je tradicionalno najuspešnejši trgovec Porsche Slovenija, ki prodaja nove in rabljene avtomobile koncerna Volkswagen. Predlanskim so prvič presegli mejo pol milijarde evrov letnih prihodkov, kar so ponovili tudi lani. Po prihodkih je bilo lani v Sloveniji sicer še uspešnejše podjetje Renault Nissan Slovenija, ki je prav tako preseglo mejo pol milijarde evrov prihodka.

Porsche Slovenija je imel lani 12,4 milijonov evrov dobička, Renault Nissan Slovenija pa 8,4 milijona evrov. Freyevi podjetji P Automobil Import in C Automobil Import sta imeli skupno 5,5 milijona evrov dobička oziroma 171 milijonov evrov prihodkov.