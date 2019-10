Zelena luč EU: Švicarji lahko kupijo tri slovenske uvoznike avtov

Emil Frey, največji avtomobilski trgovec v Evropi, širi je s strani Evropske komisije dobil odobritev za slovenskih družb Autocommerce, Avto Triglav in AC-Mobil, ki sodijo pod okrilje ACH 2. Omenjena podjetja v Slovenijo uvažajo avtomobile znamk Mercedes-Benz, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Mitsubishi in Honda.

Predlagani prevzem po ugotovitvah komisije ne povzroča pomislekov v zvezi s konkurenco glede na zmeren skupni tržni položaj podjetij in navzočnost številnih drugih močnih konkurentov na trgu.

Kot so sporočili iz Bruslja, predlagani prevzem ne povzroča pomislekov v zvezi s konkurenco glede na zmeren skupni tržni položaj podjetij, ki bo nastal s predlagano transakcijo, ter glede na navzočnost številnih drugih močnih konkurentov na slovenskem in hrvaškem trgu.

Švicarji bodo še okrepili prisotnost na slovenskem avtomobilskem trgu

Podjetja Autocommerce, Avto Triglav in AC-Mobil se ukvarjajo s prodajo vozil na slovenskem trgu, podjetje Avto Triglav pa je v tem sektorju dejavno tudi na Hrvaškem. Družba Emil Frey Group se ukvarja z uvozom in prodajo vozil različnih znamk in njihovih nadomestnih delov ter popravilom in vzdrževanjem vozil v evropskem gospodarskem prostoru, so še dodali v komisiji.

Autocommerce je lani ustvaril 169 milijonov evrov prihodkov in slaba dva milijona evrov dobička, Avto Triglav 159 milijonov evrov prihodkov in prav tako slaba dva milijona evrov dobička, AC Mobil pa 23 milijonov evrov prihodkov in 600.000 evrov dobička.

Emil Frey je med drugim lastnik distributerskega podjetja Mercedes-Benza na Hrvaškem, v Srbiji in Črni gori. V Sloveniji je že navzoč, v lasti ima družbi P Automobil Import, ki je pri nas odgovorna za distribucijo vozil znamke Peugeot, ter C Automobil Import, ki skrbi za distribucijo citroenov.