To je eno najbolj norih križišč na svetu #video

Japonska je dežela svojevrstne kulture in tudi dojemanja prometa. V tej državi najdemo nekatera izmed najlepše in tudi nekaj najbolj atraktivno zasnovanih prometnih vozlišč na svetu.

To križišče najdemo v zahodnem delu Tokia, kjer povezuje cesto 20 in Ken'odo. Odprli so ga leta 2012, skupno pa ima kar 12 prometnih pasov. Foto: Wikimedia Commons Po koncu druge svetovne vojne je Japonska doživela ekonomski preporod, ki pa ni bil v skladu s stanjem prometnih cest. Leta 1956 so imeli tako asfaltiranih le slabo četrtino vseh cest. Tudi glavna povezava med Tokiem in Osako je bila asfaltirana le dvotretjinsko. V šestdesetih letih so nato prek namenskega državnega podjetja začeli graditi mrežo modernih avtocest, ki jih imajo zdaj že za več kot 10 tisoč kilometrov. Prometno infrastrukturo pa na Japonskem še vedno kroji razgibana gorata pokrajina in mesta z veliko gostoto prebivalstva.

Eno strukturno najbolj zanimivih je zagotovo križišče Takaosan. Je primer uspešno prekošenih inženirskih izzivov, ki jih prinašata japonska pokrajina in zelo visoka gostota prometa. To križišče najdemo v zahodnem delu Tokia, kjer povezuje cesto 20 in Ken'odo. Odprli so ga leta 2012, skupno pa ima kar 12 prometnih pasov.

Zgraditi so ga morali v ozki dolini med strmimi pobočji, kamor pripelje kar šest različnih predorov. Prostora za gradnjo je bilo torej zelo malo, a prometni tokovi so tam kljub temu tekoči.

Večnadstropno križišče v središču Tokia, ki spominja na rimski Kolosej

Japonci pa imajo še nekaj zanimivo oblikovanih križišč. Načrtovalci križišča Ohashi so leta 2013 zanj prejeli nagrado Good Design Award. Zgradili so ga v središču Tokia in zato so jo poskušali z različnimi arhitekturnimi elementi kar najbolje vključiti v prostor. Zasnovo zanj so si sposodili tudi pri rimskem Koloseju. Celotna zgradba, v kateri je sicer med drugim tudi trgovinski center, je visoka do 35 metrov. Znotraj nje prometni pasovi naredijo dvojno zanko.

Pogled z vrha na kompleks Ohashi. Foto: Wikimedia Commons

Na drugi strani so načrtovali križišč Kiyosu in Misato stavili predvsem na simetrijo gradnje in zato ju štejejo med najlepše zasnovana japonska prometna križišča. Foto: Wikimedia Commons