To futuristično vozilo prihaja v Ljubljano #video

V petek bodo v Ljubljani predstavljali samodejna vozila prihodnosti in po BTC bo peljalo tudi avtonomno vozilo francoskega proizvajalca Navya. To sprejme le potnike, ne pa tudi voznika.

Foto: Navya V Ljubljani se bo odvijal dogodek TEN-T Days, ki bo gostil številne evropske politike in gospodarstvenike s področja urejanja prometa. Del programa bo tudi predstavitev samodejne vožnje v prihodnosti, ki jo v petek pripravljajo v ljubljanskem BTC. Obiskovalce bo po Ameriški ulici peljalo samodejno vozilo navya, ki nima volana in voznika ter tako predstavlja avtonomnost najvišje, pete stopnje.

Prikaz najvišje, pete stopnje avtonomnosti

Prejšnji teden smo peto stopnjo avtonomnosti prvič doživeli v Münchnu, kjer nas je ob novem razvojnem kampusu nemškega BMW vozil avtomobil brez voznika. V BMW-jevi limuzini serije 7 ni nihče sedel za volanom. Podobno bo v BTC, kamor pa prihaja pravi avtonomni taksi prihodnosti. Na predstavitvi dogodka so sicer napovedovali vožnjo audija A8 s tretjo stopnjo avtonomnosti, zdaj napovedano vozilo družbe Navya pa že predstavlja peto stopnjo.

Video: Uporaba vozila na letališču v Parizu:

Do 15 ljudi pelje z najvišjo hitrostjo 45 kilometrov na uro

Vozilo navya namreč sprejme do 15 ljudi in se premika brez pomoči klasičnega voznika. Družba ima sicer razviti dve vozili, in sicer poleg "shuttla" tudi samodejni klasični taksi.

Tak avtonomni "shuttle" poganja električni motor z močjo 15 kilovatov in operativno hitrostjo 25 kilometrov na uro. Najvišja hitrost znaša 45 kilometrov na uro. Baterije imajo kapaciteto 33 kilovatnih ur in omogočajo do največ devet ur delovanja. Baterijo je mogoče polniti klasično s kablom ali pa tudi indukcijsko.

Za njegovo vožnjo skrbi skupno osem laserskih enot (od tega dve s 360-stopinjskim "vidom") ter več spredaj in zadaj nameščenih kamer za nadzor celotnega prometa. Vozilo ima tudi dva gumba za zasilno zaustavitev.

Družbo Navya so v Franciji ustanovili leta 2014. Sedež družbe je v Franciji, proizvodnjo oziroma razvoj pa imajo tudi v ZDA. Do zdaj so izdelali 65 avtonomnih vozil in imajo 210 zaposlenih. Po njihovih uradnih podatkih so do zdaj v 14 različnih državah prepeljali že 280 tisoč potnikov.

Poleg večjega "shuttla" poznajo Francozi tudi bolj klasični avtonomni taksi. Foto: Navya

Foto: Navya

Foto: Navya