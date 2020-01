Nov avto, nov španski "golf": glavno razkritje tega meseca #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prihodnji avtomobilski teden bo v znamenju razkritja nove generacije seat leona, španskega »golfa«. V Martorellu ga bodo premierno razkrili že v torek zvečer in to bo tudi prva večja novost letošnjega leta.

Leon kljub prodajni rasti športnih terencev in križancev (modela ateca in arona) ostaja osrednji prepoznavni znak Seatove znamke. Španci so pred uradno premiero avtomobila objavili le nekaj napovednih fotografij avtomobila, ki v celoti ne izdajajo zunanjosti novega leona. Vsaj na zadku pa je na primer vidna tanka LED luč prek celotne širine avtomobila, kar je podobno kot na prihajajočem prvem električnem seatu – modelu el born.

Foto: Seat

Seat bo za leona uporabil Volkswagnovo prilagodljivo platformo MQB, ki jo bodo nadgradili, delil pa si jo bo z osmo generacijo golfa. Vodstvo Seata napoveduje najboljši infozabavni vmesnik na trgu. Pričakujemo lahko še bolj digitaliziranega leona.

Največja novost med pogoni bo priključni hibrid (sploh prvič pri znamki Seat), ki bo omogočal do okrog 50 kilometrov električnega dosega. Ostale motorje si bo predvidoma delil z golfom. Med osrednja motorja uvrščamo bencinska 1.0 TSI in 1.5 TSI, na voljo pa bo še naprej tudi dizelski motor. Seat bo leona ponudil kot kombilimuzno, karavana in z dodatki opreme v duhu crossoverjev. Pozabili ne bodo niti na leona v izvedbi lastne podznamke Cupra.

Več o leonu pa torej v začetku prihodnjega tedna, ko ga bodo v Martorellu tudi uradno razkrili.

Seat bo novega leona v Slovenijo predvidoma pripeljal aprila.

Foto: Seat