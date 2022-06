Tik pred razkritjem: novi avtomobil, v Sloveniji leta 2023

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot smo že napovedali, bo Peugeot kmalu svojo ponudbo razširil z novim modelom. To bo peugeot 408, ki bo petvratna limuzina oblike "fastback" z nekoliko privzdignjenim podvozjem.

Avtomobil bodo pri Peugeotu razkrili prihodnji teden, v Sloveniji pa ga pričakujemo prihodnje leto.

Štiriosmica bo za Francoze tudi globalni model, ki ne bo namenjen le za Evropo. Na Kitajskem se bo isti avtomobil imenoval 408X.

Kakšen avtomobil bo 408?

Pri Peugeotu bodo torej ponudili avtomobil, ki ga bomo oblikovno lahko primerjali z renault megane conquestom, pa tudi toyoto CH-R, morda tudi električnim volkswagnom ID.5. Tovrstne karoserijske oblike so sicer pred leti prve predstavile premijske znamke.

Tehnične podrobnosti za novi peugeot še niso znane. Pričakujemo lahko, da ga bodo izdelali na platformi EMP2. Ta omogoča uporabo več pogonov, torej tako bencinskih in dizelskih motorjev kot tudi priključnohibridni in povsem električni pogon. S te platforme prihajata tudi peugeota 308 in 3008.

Foto: Peugeot